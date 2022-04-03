«فخر أبوظبي» يختبر صدارة «الفرسان» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)



تعود الحياة إلى ملاعب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، مع انطلاقة «الجولة 20»، بعد توقف ثلاثة أسابيع، في ظل مشاركة المنتخب الأول، في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022، والمنتخب الأولمبي في البطولة الودية الدولية، تأهباً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في يونيو المقبل.

وتشهد انطلاقة «الجولة 20» مواجهتين مرتقبتين غداً «الاثنين»، حيث يستقبل شباب الأهلي المتصدر، برصيد 47 نقطة، ضيفه الجزيرة الخامس وله 35 نقطة، ويلعب الشارقة الرابع بـ 36 نقطة، في مواجهة ضيفه النصر الثامن برصيد 27 نقطة، وتستكمل الجولة يوم الثلاثاء المقبل بثلاث مباريات، تجمع عجمان مع الظفرة، اتحاد كلباء مع العروبة، الوحدة مع الإمارات، على أن تختتم الأربعاء بمباراتي بني ياس مع خورفكان، والعين مع الوصل.

وستكون صدارة «الفرسان» المستمرة لدوري تحت 21 أمام اختبار جاد لـ «فخر أبوظبي»، بعدما نجح الأخير في فرض التعادل الإيجابي 2-2، في مواجهة الفريقين بالدور الأول، وهو واحد من بين 5 تعادلات في مشوار شباب الأهلي المتصدر من دون خسارة حتى الآن.

وحافظ شباب الأهلي على نغمة الانتصارات المتتالية، في الجولات السبع الأخيرة، منذ تعثره بالتعادل السلبي أمام ضيفه بني ياس في «الجولة 12»، وهي المباراة الثانية فقط التي صام فيها هجوم «الفرسان» عن التسجيل، إلا أنها لم تغير من واقع كونه أقوى هجوم في الدوري برصيد 56 هدفاً، في المقابل يتطلع «فخر أبوظبي» حصد فوزه الـ11، بانتظار نتائج الجولة للعودة إلى «مربع الكبار».

البرنامج



الاثنين



شباب الأهلي - الجزيرة 22:00

الشارقة - النصر 22:00

الثلاثاء



عجمان - الظفرة 22:00

اتحاد كلباء - العروبة 22:00

الوحدة - الإمارات 22:00

الأربعاء



بني ياس - خورفكان 22:00

الوصل - العين 22:00