«ثلاثي القاع» في «الامتحان المهم» بـ «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



تخوض فرق المراكز الثلاثة الأخيرة، في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ممثلة في الظفرة، العروبة، والإمارات اختبارات مهمة أمام ضيوفها عجمان واتحاد كلباء والوحدة على التوالي مساء غد «الاثنين» ضمن «الجولة 20»، والتي تختتم يوم الثلاثاء المقبل بمباراتي العين مع الوصل، وخورفكان مع بني ياس.

ويشهد اليوم الثاني لـ «الجولة اليتيمة» اختبارات متفاوتة المستوى للفرق الثلاث الأخيرة في جدول الترتيب، والمتنافسة بقوة في صراع تجنب الهبوط، حيث يلتقي «الصقور» صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط بضيفه الوحدة «الوصيف»، ويستقبل العروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط ضيفه اتحاد كلباء «العاشر»، ويلعب الظفرة صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة في مواجهة ضيفه عجمان «الثامن» برصيد 25 نقطة.

البرنامج



الاثنين



الإمارات - الوحدة 22:00

الظفرة - عجمان 22:00

العروبة - اتحاد كلباء 22:00

الثلاثاء



العين - الوصل 22:00

خورفكان - بني ياس 22:00