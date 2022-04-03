«زلزال الكلاسيكو» يدفع «الريال» إلى توخيل!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن إدارة ريال مدريد الإسباني لم تعد تثق بالقدر الكافي في الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، حيث تراجعت أسهم المدرب، خاصة منذ الهزيمة المهينة من الغريم اللدود برشلونة برباعية، في الدوري الإسباني «الليجا»، على ملعب «السانتياجو برنابيو» معقل «الملكي».

ولم يشفع الفوز الذي حققه الفريق على سيلتا فيجو 2-1 في «الجولة 30» للمسابقة، للمدرب الإيطالي ونجله الذي قاد المباراة بدلاً من والده المصاب بـ «كوفيد -19»، رغم تربع «الريال» على قمة الدوري بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسين إشبيلية وبرشلونة.

وكشفت مصادر صحفية إنجليزية النقاب عن أن الريال يفكر بجدية في إطاحة أنشيلوتي في نهاية الموسم، وتوجيه بوصلته نحو الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي ليحل محله، وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشكوك تحيط فعلاً بإمكانية استمرار أنشيلوتي مع «الملكي» في الموسم الجديد، ما دفع أصحاب القرار لدى «الميرنجي» إلى «جس نبض» ممثلي المدرب الألماني لمعرفة مدى استعداده للموافقة على تدريب «البلانكوس»، وما إذا كان من الممكن جذبه إلى «السانتياجو برنابيو» في الصيف المقبل.

غير أن ممثلي توخيل لم يحركوا ساكناً، ولم يردوا على هذا التقارب من جانب الريال، نظراً لأن المدرب الألماني ما زال مخلصاً لعمله مع «البلوز» حتى الآن، وإنه ليس من النوعية التي تغادر السفينة، بينما يمر النادي بفترة عصيبة في تاريخه، والأهم من ذلك أنه يشعر بالارتياح في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ولا يثق في إمكانية العثور على ماهو أفضل في مكان آخر.

وذهبت صحيفة تلجراف إلى القول إن هذا النبأ محض اختلاق من أساسه، وأن هدفه الأول رفع درجة حرارة التوقعات والتكهنات قبل مواجهة الصدمة بين تشيلسي وريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

ورغم خسارة تشيلسي الكبيرة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» على ملعبه «ستامفورد بريدج» من ضيفه ببرينتفورد 1-4 في «الجولة 31» للمسابقة، إلا أن توخيل حرص بعد المباراة على أن يؤكد أنها خسارة عارضة ولا تعكس سير المباراة، وليس لها علاقة بالتفكير في مباراة الريال، وعلق قائلاً: لا تفكير في مدريد ولو بنسبة 1%.