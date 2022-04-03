جاري نيفيل: «اليونايتد» فريق «مخجل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



صب جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، والمعلق والمحلل التلفزيوني حالياً، جام غضبه على ناديه ولاعبيه ومديره الفني، بعد تعادله على ملعبه في «أولد ترافورد» مع ليستر سيتي، في «الجولة 31» للدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ولم يتردد في الهجوم بلهجة عنيفة على اللاعبين، مبدياً أسفه الشديد على حال الفريق، وخاصة في الشوط الأول الذي كشف عن ضعف ينذر بكارثة.

وقال نيفيل لدى تعليقه على المباراة لحساب شبكة «سكاي سبورتس»: مانشستر يونايتد فريق غير هجومي وبطيء وليس له إيقاع ولا شكل تكتيكي واضح في الملعب، ولو كان لاعبو ليستر سيتي لديهم بعض الثقة في أنفسهم، لكانوا فازوا بالمباراة.

ولم يسلم الألماني رالف رانجينك المدير الفني من انتقادات نيفيل وهجومه العنيف، إذ اتهمه بأنه لا يلعب بمهاجم رأس حربة حقيقي منذ مباريات عدة وتلك مصيبة.

وقال: أنا لا أحب هذا الأسلوب في اللعب، وسبق أن رأينا نتيجته في ملعب «الاتحاد»، في إشارة إلى هزيمة «اليونايتد» من مانشستر سيتي 1-4.

وطالب نيفيل بضرورة إشراك ماركوس راشفورد الذي يمكنه اللعب رأس حربة، إلى جانب كونه جناحاً، مبدياً دهشته لأن بول بوجبا وبرونو فيرنانديز ليسا مهاجمين أصلاً.

ووصف نيفيل أداء اللاعبين بأنه مخجل وغير جدير بفريق مثل مانشستر يونايتد، ورغم أنه لاعب سابق في «اليونايتد»، إلا إنه لا يشعر بالحرج عندما يتحدث بصراحة عن حال الفريق، ويخرج ما في قلبه عند تحليل أدائه.

ويذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها نيفيل بلهجة عنيفة عن أوجه النقص والقصور عند «الشياطين الحمر» فريقه السابق.