الظفرة وعجمان.. «الطابع الخاص»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يطغى «الطابع الخاص» على مباراة الظفرة وعجمان في «دوري أدنوك للمحترفين» غداً الاثنين، رغم تباين موقف الفريقين في جدول الترتيب، وفارق «النقاط العشرة» الذي يفصلهما، حيث حصد «الفارس» 15 نقطة فقط، ويحتل المركز الثاني عشر، ويتقدمه ضيفه «البرتقالي» الثامن وله 25 نقطة، إلا أن صاحب الأرض نجح في حصد «العلامة الكاملة» أمام ضيفه في الدور الأول، وهو ما يخطط لتكراره على ملعبه بمنطقة الظفرة.

ومن العوامل الخاصة التي تلقي بظلالها أيضاً على المباراة، «الصدمة» التي أحدثها التغيير الفني الثاني في الظفرة، بتعيين بدر الإدريسي مدرباً للفريق، خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي «المقال»، ليتمكن من قيادته إلى حصد 4 نقاط، في آخر جولتين، وأيضاً الفوز الأكبر للفريق هذا الموسم، عندما تفوق على خورفكان بـ «رباعية»، ثم تعادل مع اتحاد كلباء، ويسعى المدرب الشاب لمواصلة النتائج الإيجابية، وإبعاد الفريق عن «دائرة الخطر» بانتصار جديد.

وفي المقابل، فإن «البركان» يدخل المباراة بعد خسارتين على التوالي أمام بني ياس والشارقة، ويأمل أن يعود إلى «سكة الانتصارات»، ورد الاعتبار أمام مضيفه، وتقليص فارق التفوق في المواجهات المباشرة إلى فوز واحد لمصلحة صاحب الأرض، خاصة أن «البرتقالي» يلعب من دون ضغوط، بعد أن أصبح نظرياً خارج «دائرة الخطر» في توقيت جيد من البطولة، بعكس «الفارس» الذي يحاول أن يتقدم خطوة إلى الأمام، وألا يخسر على ملعبه بالذات.