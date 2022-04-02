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الرياضي
البطائح والعربي يتمسكان بحظوظ التأهل إلى «المحترفين»
البطائح والعربي يتمسكان بحظوظ التأهل إلى «المحترفين»
3 ابريل 2022 00:15

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


تمسك البطائح والعربي بحظوظهما في الصعود إلى دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد فوزهما على حتا والرمس في افتتاح «الجولة 26»، ليحتل البطائح وصافة دوري الدرجة الأولى برصيد 58 نقطة، والعربي ثالثاً وله 56 نقطة.
وواصل البطائح مطاردة دبا الفجيرة المتصدر، بفوزه المهم على حتا بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد حمدان بن راشد بحتا.
ورفع البطائح رصيده إلى «النقطة 58»، وبفارق 6 نقاط عن دبا الفجيرة المتصدر الذي يلعب أمام الجزيرة الحمراء «الأحد».
افتتح التسجيل للبطائح أناتول برتداند في الدقيقة السادسة، وتعادل حتا بهدف حسين عبدالله في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني سجل البطائح هدفين عن طريق أناتول برتداند في الدقيقة 65 وبيدرو هنريجو فق الدقيقة 73، وتجمد رصيد حتا عند «النقطة 40»، في المركز السادس.
ونجا العربي من «مصيدة» الرمس بهدف ثمين سجله أليسكاندر أزيريدو في الدقيقة 68، ليواصل مطاردة المتصدر، ويحل ثالثاً برصيد 56 نقطة خلف البطائح الثاني، وبفارق 8 نقاط عن دبا الفجيرة صاحب المركز الأول.
وتفوق دبا الحصن على التعاون 3 - 2، في لقاء صعب أقيم في دبا الحصن، حيث رفع الحصن رصيده إلى «النقطة 53، وبقي التعاون عند 19نقطة.
وحقق الحمرية فوزاً كبيراً على سيتي بـ «خماسية»، ليرفع رصيده إلى «النقطة 50»، وظل سيتي على رصيده السابق «9 نقاط»، في المركز الأخير، سجل الأهداف جوان بيريرا، وجيلمار سيلفا، وفينيوس سيلفا «هدفين»، وعبدالرحمن درغام، كما تأثرت المباراة بوجود الضباب الذي أوقف أحداثها لبعض الوقت، قبل أن يستأنفها الحكم.
وتُقام مساء الأحد 3 لقاءات مهمة، حيث يقترب دبا الفجيرة من الصعود إلى دوري المحترفين في حال فوزه على الرمس، لأنه سيصل إلى النقطة 67 وبفارق 9 نقاط عن البطائح الوصيف، و11 نقطة عن العربي الثالث، كما يلعب مسافي مع الذيد، وجلف أف سي مع الفجيرة.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
البطائح
النادي العربي
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