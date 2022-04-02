الإدريسي: تأمين البقاء شعار الظفرة



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أكد المغربي بدر الإدريسي مدرب الظفرة، أن فريقه يطمح إلى مواصلة أداءه المتميز ونتائجه الإيجابية، أمام عجمان يوم الاثنين المقبل بـ «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة أن شعاره فيما تبقى له من جولات بالمسابقة هو حصد النقاط وتأمين البقاء في «المحترفين».

وقال: التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم، ونعود من جديد للمنافسة، في ظروف أعتقد أنها ملائمة للظفرة، خاصة أن الأجواء إيجابية في الفريق، استرجعنا عدداً من اللاعبين المصابين، وما زلنا كذلك ننتظر اكتمال جاهزية خالد السناني ومحمد الجنيبي وليونارد أوفور، حضرنا جيداً خلال التوقف، وخضنا مباراة ودية أمام بني ياس، بشكل عام الفريق جاهز لتقديم مستوى متميز على ملعبه وتتويج ذلك بـ «العلامة الكاملة».

وأضاف: عجمان يقدم موسماً متميزاً، ويضم لاعبين جيدين، والمباراة ستكون صعبة عليه كذلك، لأنها على ملعبنا، ونحترم المنافس كثيراً، ولكن أيضاً أثق بقدرات فريقي وقدرته على تحقيق المطلوب خلال هذه المواجهة الصعبة.