ماروف يواجه بطل غينيا في «أنطاليا جراند سلام»

أنطاليا (الاتحاد)

يخوض لاعبنا ماجوميدو ماروف تحدياً مهماً أمام فوفانا مصطفاتو بطل غينيا، ضمن منافسات دور الـ 32 لوزن فوق 100 كيلو جرام، وذلك ضمن بطولة أنطاليا جراند سلام للجودو والتي تختتم في تركيا اليوم.

واستحق لاعبنا الصاعد سعيد النقبي إشادة خبراء اللعبة خلال مشاركته الأولى في البطولة، والتي ضمت 525 متنافساً من 63 دولة، من بينهم 5 منتخبات عربية ممثلة في الإمارات، والمغرب، ولبنان، والعراق واليمن، وتأتي في بداية التصفيات المؤهلة إلى دورة «باريس 2024».

وخاض النقبي المباراة الأولى في دور الـ 32 أمام تورنال أنطونيو بطل الدومينيكان في وزن تحت 73 كيلو جراماً، ووضح فارق الخبرة بين اللاعبين لترجح كفه أنطونيو الذي تأهل للمرحلة الثانية لملاقاة الإسباني لوكا سلفادور.

وتفوق لاعبنا نوغزاري تاتالا على الكازاخستاني فلاديمير زولوف في وزن تحت 81 كيلو جراماً، بعد لقاء قوي متكافئ، ليتحقق الفوز المباشر «أيبون»، وبشهادة الحكام، ليواجه الكرواتي المخضرم دروزيتا دومينيك الفائز بجائزة بطولة باكو جراند سلام 2021، وبطولة العالم للجودو للكبار في المجر 2021، وجائزة زغرب الكبرى في 2017، ونجح تاتالا في تجاوز دومينيك بالفوز المباشر، بعده واجه البرازيلي شيميدت جيلهيرمي في الدور قبل النهائي، إلا أنه خسر اللقاء.

وشارك في الجولة الافتتاحية 177 متسابقاً من الجنسين، وشهدت مباريات مثيرة تدخلت فيها تقنية «الفار» لحسم النتيجة، بجانب «الاسكور الذهبي» لتكافئ بعض النزالات، جاء منتخب منغوليا في الصدارة وله ذهبية وفضية، وتبعه الصين تايبيه وكندا، ومولدوفيا والمجر وبذهبية.