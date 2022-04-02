اليوم 13:29
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
جوستافو ورقة كوزمين في «قلب الملك»
جوستافو ورقة كوزمين في «قلب الملك»
3 ابريل 2022 01:48

دبي (الاتحاد)

بدأ الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة ترتيب أوراق الدفاع، بعد إيقاف شاهين عبدالرحمن، وعندما يخوض «الملك» مباراة النصر، ضمن «الجولة 20» بـ «دوري أدنوك للمحترفين» يدفع كوزمين بالبرازيلي جوستافو أليكس «22 عاماً» في مركز قلب الدفاع، بجانب سالم سلطان العائد إلى التشكيلة، بعد الشفاء من الإصابة.
ويعاني الشارقة ليس فقط من غياب شاهين عبدالرحمن، بل أيضاً عبدالله غانم الذي خضع لجراحة الرباط الصليبي، ويخضع لمرحلة التأهيل والعلاج حالياً، وبالتالي أصبحت خيارات كوزمين اضطرارية في بعض الأوقات، وأصبح مطالباً بأن يتم تجهيز البديل المناسب في مركزي قلب الدفاع، قبل خوض «المعترك الآسيوي» الشرس في المجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي، والاستقلال الطاجيكي، والريان القطري، ويبدأ الشارقة مشواره القاري بلقاء الهلال 8 أبريل الجاري ضمن المجموعة التي تقام على ضيافة السعودية.
وشارك جوستافو القادم من فلامنجو البرازيلي في 3 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، بواقع 180 دقيقة سجل خلالها هدفاً أمام بني ياس في المباراة التي انتهت بفوز «الملك» 3- 0 في «الجولة 11».

دوري أدنوك للمحترفين
كوزمين
الشارقة
آخر الأخبار
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
الرياضي
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
اليوم 13:19
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©