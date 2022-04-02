جوستافو ورقة كوزمين في «قلب الملك»

دبي (الاتحاد)

بدأ الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة ترتيب أوراق الدفاع، بعد إيقاف شاهين عبدالرحمن، وعندما يخوض «الملك» مباراة النصر، ضمن «الجولة 20» بـ «دوري أدنوك للمحترفين» يدفع كوزمين بالبرازيلي جوستافو أليكس «22 عاماً» في مركز قلب الدفاع، بجانب سالم سلطان العائد إلى التشكيلة، بعد الشفاء من الإصابة.

ويعاني الشارقة ليس فقط من غياب شاهين عبدالرحمن، بل أيضاً عبدالله غانم الذي خضع لجراحة الرباط الصليبي، ويخضع لمرحلة التأهيل والعلاج حالياً، وبالتالي أصبحت خيارات كوزمين اضطرارية في بعض الأوقات، وأصبح مطالباً بأن يتم تجهيز البديل المناسب في مركزي قلب الدفاع، قبل خوض «المعترك الآسيوي» الشرس في المجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي، والاستقلال الطاجيكي، والريان القطري، ويبدأ الشارقة مشواره القاري بلقاء الهلال 8 أبريل الجاري ضمن المجموعة التي تقام على ضيافة السعودية.

وشارك جوستافو القادم من فلامنجو البرازيلي في 3 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، بواقع 180 دقيقة سجل خلالها هدفاً أمام بني ياس في المباراة التي انتهت بفوز «الملك» 3- 0 في «الجولة 11».