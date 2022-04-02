الهلال والشباب «الحوار الثالث»

الرياض (أ ف ب)

يتنافس الهلال والشباب السعوديان على البطاقة الأولى، لنهائي كأس الملك لكرة القدم، عندما يلتقيان اليوم، في مباراة قوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يتواجه غداً على البطاقة الثانية الفيحاء والاتحاد متصدر الدوري.

وتعد مباراة الهلال والشباب الثالثة بينهما هذا الموسم، إذ التقيا في الدوري مرتين انتهت الأولى بالتعادل 2-2، فيما كسب الهلال الثانية بنتيجة كبيرة 5-0.

ويطمح الهلال في تأكيد تفوقه على جاره، وفي آخر 17 مباراة في مختلف البطولات، كسب منها 12 وتعادل في 5 مباريات.

ويبحث الهلال عن بلوغ النهائي للمرة السابعة عشرة في تاريخ البطولة، ومن ثم البحث عن اللقب العاشر، بينما يأمل الشباب في إيقاف «المد الأزرق»، وبلوغ النهائي للمرة السابعة، ومن ثم التفكير في اللقب الرابع في تاريخه.

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي، بعدما تفوق على الرائد 2-0، في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز عقبة جاره النصر 2-1 في ربع النهائي، في حين تأهل الشباب، بعد فوزه الكبير على ضمك 5-0 في ثمن النهائي، قبل أن يتخطى الأهلي بصعوبة 2-1 في ربع النهائي.

ويسير الهلال بشكل مثالي منذ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فهو لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، حيث حقق 7 انتصارات متتالية، منها واحد في كأس الملك.

ويسعى «الأزرق» لمواصلة سلسلة انتصاراته وبلوغ النهائي، خصوصاً أنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة، باستثناء غياب البيروفي اندي كاريّو الذي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده الذي سيخوض ملحقاً دولياً للتأهل إلى «مونديال 2022».

ويسعى الاتحاد لبلوغ نهائي كأس الملك للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، عندما يحل ضيفاً على الفيحاء، غداً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ولم يسبق للفريقين أن تقابلا في كأس الملك، لكنهما التقيا في كأس ولي العهد عام 2014، ونجح حينها الاتحاد في الفوز برباعية نظيفة.

وفي هذا الموسم التقى الفريقان في الدوري مرتين، تبادلا خلالها الفوز، حيث فاز الفيحاء ذهاباً 1-0 والاتحاد إياباً 2-0، ويتطلع كل منهما إلى إقصاء الآخر من الكأس وحجز مقعده في النهائي..