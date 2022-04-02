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الرياضي
جريجوري: الهدف الأول «مفتاح التحكم»
جريجوري: الهدف الأول «مفتاح التحكم»
2 ابريل 2022 22:05

 
محمد سيد أحمد (أبوظبي)


توقع الفرنسي جريجوري مدرب الوحدة، مباراة صعبة لفريقه أمام الإمارات، يوم الاثنين المقبل، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة أن المنافس سيحاول بكل الطرق أن يحصد النقاط الكاملة، حتى ينعش أمله في البقاء، مؤكداً أن «العنابي» في حال تمكن من تسجيل أول هدف فإن ذلك يمنحه القدرة على التحكم في المباراة.
وقال: يجب أن نستغل فرصنا ولا نهدر الأهداف، وألا نمنح المنافس مساحات يمكن أن يستغلها، ليس من السهل أن تواجه فريقاً في مباراة رسمية، بدوري المحترفين، بعد فترة توقف طويلة نسبياً، وهذه المرة بظروف مختلفة؛ لأنها في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث نخوض المباراة في وقت متأخر من الليل بعد الصيام، وليس من السهل التأقلم بدنياً بسرعة، كما أن فريق الإمارات سيبذل قصارى جهده ويقاتل، لأنه في وضع صعب، يبحث فيه عن كل نقطة للبقاء .
وأوضح جريجوري أنه لن يدفع بالبرازيلي لوكاس بيمينتا في المباراة، رغم انتظامه في التدريبات، مشيراً إلى أن اللاعب يحتاج لأكثر من أسبوع، حتى يكون جاهزاً، لخوض المباريات، بينما يغيب إسماعيل مطر للإيقاف ومانع عايض لتعرضه لإصابة بسيطة.
من جانبه، قال المدافع فارس جمعة: مباراة مهمة، لا نتوقعها سهلة، خصوصاً أنها على ملعب المنافس، لكن اللاعبين والجهاز الفني جاهزين لخوض المباراة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الإمارات
جريجوري
إسماعيل مطر
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