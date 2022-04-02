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موسمياني: الأهلي صاحب قرار
موسمياني: الأهلي صاحب قرار
2 ابريل 2022 21:11

 
القاهرة (د ب أ) 

شدد بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على صعوبة مواجهة الهلال السوداني المقررة غداً «الأحد»، على ملعب السلام، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم «السبت» إن مواجهة الهلال تأتي في ختام ماراثون طويل في دور المجموعات، لذلك ستكون قوية وصعبة، لأن الفريقين يبحثان عن الفوز بهدف التأهل.
وأضاف: جزء من قوة الأهلي تكمن في أنه دائماً يتأهل في المباراة الأخيرة، وحدث هذا على مدار أكثر من بطولة متتالية، وأتوقع أن تكون المباراة أكثر صعوبة غداً، خاصة أن الهلال سيلعب بشكل هجومي للحفاظ على حظوظه في التأهل.
وأوضح: الأهم بالنسبة لنا الآن هو التأهل، وما يميز موقفنا هو أننا أصحاب القرار في ذلك، لذلك يجب علينا تحقيق الفوز في مباراة الغد، من دون أن ننتظر أي حسابات أخرى.
وتابع: أصبحت أعتاد على مثل هذه الأمور التي تتعلق بإصابة لاعبين مع المنتخب المصري، وأعرف أنه دور النادي في دعم المنتخبات الوطنية وهذا جزء من تاريخه، اعتدت على كثرة الإصابات بعد تجمع المنتخبات الوطنية، ولكنني أدرك جيداً أني أملك عناصر مميزة قادرة على تعويض الغيابات.
وقال موسيماني إن الأهلي سيلعب من أجل تحقيق الفوز على الهلال في مباراة الغد، رغم أنه يملك فرصة الصعود في حالة التعادل أيضاً، ولكن الأهلي لا يلعب دائماً إلا على الفوز.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
الهلال السوداني
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