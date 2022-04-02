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البايرن يقترب من لقب «البوندسليجا»
البايرن يقترب من لقب «البوندسليجا»
2 ابريل 2022 20:16

 
برلين (د ب أ)
اقترب بايرن ميونيخ خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي، بفوزه على مضيفه فرايبورج 4-1 اليوم «السبت» في المرحلة الثامنة والعشرين من «البوندسليجا».

وفي باقي المباريات فاز بوخوم على مضيفه هوفنهايم 2 -1، وباير ليفركوزن على ضيفه هيرتا برلين 2 -1، وتعادل أرمينيا بيلفيلد مع شتوتجارت 1 -1، وانتراخت فرانفكورت مع جرويتر فورت سلبياً.
وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم بايرن ميونيخ بهدف عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 58، لكن بعد خمس دقائق فقط، أدرك نيلز بيترسن التعادل لفرايبورج.
وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 73، وتكفل الفرنسي كينجسيلي كومان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر الهدف الرابع لبايرن ميونيخ.
الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه لايبزج، وتوقف رصيد فرايبورج عند 45 نقطة في المركز الخامس.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
فرايبورج
دورتموند
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