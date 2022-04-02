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تشافي: أيام برشلونة ليست هادئة!
تشافي: أيام برشلونة ليست هادئة!
2 ابريل 2022 18:05

برشلونة (د ب أ)


أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه على الرغم من الفترة الجيدة التي يقدمها الفريق حالياً، فإنه يمكن تسميتها بفترة «هدوء متوتر» يتطلب من الفريق مواصلة نغمة الانتصارات.
وأشار تشافي إلى أنه يرغب بالفعل في مواصلة الفريق لانتصاراته، عندما يواجه غداً الأحد فريقاً جيداً مثل إشبيلية.
وأوضح تشافي في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة إشبيلية غداً، أن النادي الكتالوني لا يمكنه يتحمل رحيل لاعبين مثل جافي ورونالد أراوخو.
وقال: هنا في برشلونة لا توجد أيام هادئة، هذا هو برشلونة، هناك انتقادات وأحكام بشكل يومي، هناك هدوء متوتر، نلعب الكثير من المباريات، غداً نهائي آخر، فلم يعد هناك أي هدوء، أحب هذا فأنا مغرم بالمنافسة الشديدة».
وأوضح تشافي في التصريحات، التي نقلتها وكالة أنباء «أوروبا برس» اليوم: مشروعنا هو العمل بشكل جيد للغاية، ولكننا سنخسر في يوم ما، هذا سيثمر إن عاجلاً أو آجلاً، ستكون هناك انتقادات.
وأضاف: الهدف الرئيسي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كنا في موقف معقد للغاية عندما توليت مسؤولية الفريق في نوفمبر الماضي، وحققنا نتائج استثنائية، والرسالة واضحة: لا تتركوا لاعبينا يسقطون، ولا تستسلموا للراحة، علينا الاستمرار، وإذا نجح برشلونة في التغلب على إشبيلية الذي يقوده المدرب جولين لوبيتيجي المدير الفني الأسبق لريال مدريد ، سيتقدم برشلونة للمركز الثاني في جدول الدوري الإسباني.
وقال تشافي: مباراة الغد بمثابة نهائي آخر بالنسبة لنا، لدينا إمكانية الوصول للمركز الثاني. علينا التأكيد مجدداً على أننا في فترة جيدة، الفريق أظهر في استاد سانتياجو برنابيو قدرته على منافسة أي فريق عندما نكون بمستوانا الجيد وصلابتنا.

برشلونة
الدوري الإسباني
إشبيلية
تشافي
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