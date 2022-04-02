مدفيديف «تحت التهديد»!



باريس (أ ف ب)

يبتعد الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً في التنس، عن الملاعب بين شهر وشهرين لمعالجة إصابته بفتق، بحسب ما أعلن السبت، ما يهدد مشاركته في بطولة رولان جاروس الفرنسية الكبرى التي تنطلق في 22 مايو المقبل.

وغرّد مدفيديف «26 عاماً»، حامل لقب بطولة فلاشينج ميدوز 2021، في حسابه الرسمي على تويتر «في الأشهر الأخيرة كنت ألعب بفتق صغير. قررت مع فريقي أن أقوم بتدخل (جراحي) صغير لعلاج المشكلة، سأغيب بين 1-2 شهرين، وسأعمل جاهداً للعودة إلى الملعب قريباً. شكراً على كل الدعم».

وكان مدفيديف ارتقى إلى المركز الأول عالمياً على مدى أسبوعين مطلع مارس، قبل التراجع إلى الثاني لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الحادي والعشرين منه.

وبرغم كونه مرشحاً لإحراز لقب دورة ميامي للماسترز، أقصي وصيف بطولة أستراليا الأخيرة من ربع النهائي أمام البولندي هوبرت هوركاش حامل اللقب 7-6 و6-3.

بدا مرهقاً في المباراة وأخذ استراحة طويلة في غرف الملابس بين المجموعتين، كما طلب تدخل المعالج البدني بعد اتكائه عدة مرات على مضربه.

قال في مؤتمر صحفي: «لم أكن في أفضل حالاتي خلال المباراة. بعد النقاط الصعبة، واجهت صعوبة في التقاط أنفاسي، لم أكن أتعافى (من الإرهاق) بشكل جيد، ربما بسبب الحرّ، لكني عانيت من الدوار، ولم أكن قادراً على ضرب الإرسال».

حرمته الخسارة وفرصة بلوغ نصف النهائي من الصعود مجدداً إلى المركز الأول عالمياً.

قبل ذلك، كان مدفيديف فد خسر نصف نهائي دورة أكابولكو أمام النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال الذي هزمه في ملبورن، كما خرج بشكل مفاجئ من الدور الثالث في دورة إنديان ويلز للماسترز أمام الفرنسي جايل مونفيس.

أحرز الروسي لقبه الأول في البطولات الكبرى في فلاشينج ميدوز الأميركية في سبتمبر الماضي، حارماً ديوكوفيتش من ضمان إحراز الألقاب الأربعة في الجراند سلام في سنة واحدة، والتتويج بلقبه الكبير الـ21 الذي بلغه نادال لاحقاً في أستراليا.