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الرياضي
نهائي كأس رئيس الدولة باستاد هزاع بن زايد
نهائي كأس رئيس الدولة باستاد هزاع بن زايد
2 ابريل 2022 17:11

معتز الشامي (دبي)


اعتمد اتحاد كرة القدم موعد نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين الوحدة والشارقة يوم 11 مايو المقبل، على أن يقام لقاء «أغلى الألقاب» باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.
وتأهل «العنابي» إلى المباراة النهائية على حساب بني ياس، و«الملك» عبر بوابة الوصل، في نصف النهائي، والذي أقيم بين الفرق الأربعة بنظام الذهاب والإياب.
وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، تشكيل لجنة تنظيم النهائي، حيث يولي مجلس الإدارة اهتماماً كبيراً بالبطولة، التي شهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً لافتاً لجميع مبارياتها، فيما يتم الإعلان عن فتح باب شراء تذاكر حضور النهائي قبل أسبوع من «ضربة البداية».

 

كأس رئيس الدولة
استاد هزاع بن زايد
الوحدة
الشارقة
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