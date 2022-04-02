سباق العين الختامي ..«فرحان» يتألق و«فرنش دود» يحطم الزمن القياسي

العين (الاتحاد)

أسدل الستار على موسم سباقات مضمار العين «دار الزين»، للخيول، والذي تميز بنجاح استثنائي، برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتألف السباق الختامي من 7 أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وتألق المهر الأشقر «فرحان» للوثبة للسباقات، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة سيبستيان مارتينو، حين انتزع جائزة الشوط الخامس لمسافة 2000 متر على لقب المويجعي، بفارق نصف طول عن «الصارم»، ومسجلاً زمناً وقدره 2:22:02 دقيقة.

وحطم الجواد «آر بي فرنش دود» لبايرلي للسباقات بإشراف هلال العلوي وقيادة عبد العزيز البلوشي، الزمن القياسي السابق (2:16:64 دقيقة) لمسافة 2000 متر، في بطولة كأس العين «هيبة»، ومسجلاً زمناً جديداً وقدره 2:16:26 دقيقة، فيما جاء تفوق البطل بفارق 14,5 طول عن «جوشوك».

وحقق الفارس العماني سيف البلوشي ثنائية في الحفل، جاءت عبر «آر بي سوبر ديوتي» لخليفة مطر النيادي، وبإشراف نفس المالك، في الشوط الثاني لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:51:40 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للبلوشي عبر المهر «تباشير» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب الساد، حيث اكتسح البطل منافسيه بفارق 6,25 طول، ومسجلاً 1:52:39 دقيقة.

ودونت المهرة «سماء الغربية» لسهيل علي سالمين المزروعي، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة مارسلينو رودريجو، أول انتصاراتها بالفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب رماح، ومسجلة 1:37:73 دقيقة.

وحصد «سموك ان ثندر» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، ومسجلاً 2:07:52 دقيقة.

ومنح «أيه أف مخرج» لخالد خليفة النابودة، بإشراف المدرب أرنست أورتيل، لقب بطولة الفرسان في مضمار العين، إلى الفارس الأيرلندي تاج أوشي، الذي رفع رصيد انتصاراته إلى 12 فوزاً، حين فاز بالشوط السادس لمسافة 2000 متر، على لقب الخزنة، ومسجلاً 2:18:44 دقيقة.

توج الفائزين في مختلف الأشواط، فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة في مضمار العين، وعبد الله بخيت المرر مدير عام الوثبة، ومحمد مطر الفلاحي نائب رئيس مجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي.