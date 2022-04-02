«طوفان 21» يجتاح قمة القوارب الشراعية 22 قدماً

دبي (الاتحاد)

خطف القاربان «طوفان 21» لمالكه أحمد إبراهيم المرزوقي وبقيادة النوخذة الشاب زايد سلطان الظاهري، و«تواق 13» لمالكه سلطان حمد الحمادي وبقيادة النوخذة الصاعد فهد جاسم معيوف، الأضواء في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2022-2021، حيث فاز الأول بصدارة فئتي الشباب تحت 21 عاماً، وحلق الثاني الناشئين بقمة تحت 16 عاماً على التوالي.

وحقق الحدث الكبير نجاحاً فنياً وتنظيمياً من خلال مشاركة ما يصل إلى 40 قارباً، اصطفت جميعها في خط البداية قبالة نخلة جميرا قبل إعطاء إشارة البداية، لتصل جميعها بسلام وبسرعات متفاوتة إلى خط النهاية في شواطئ جميرا، حيث أبحرت القوارب مسافة تزيد عن 5 أميال بحرية في ظروف متقلبة بسبب حالة البحر.

ونجح القارب «طوفان 21» في التقدم على جميع القوارب المشاركة منتزعاً المركز الأول ومتفوقاً في فئة الشباب، بعدما أحسن طاقمه اختيار المسار منذ البداية ليصل بسلام أولاً متصدراً للسباق، تاركاً المركز الثاني للقارب «مفارج 131» العائدة ملكيته لأكاديمية أبوظبي البحرية وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي الذي احتل المركز الثاني، فيما حل ثالثاً القارب «بينونة 2» لمالكه أحمد المرزوقي وبقيادة النوخذة سيف سلطان الظاهري.

ولدى فئة الناشئين كان التفوق من نصيب القارب «تواق 13» الذي نافس بقوة ليحقق صدارة هذه الفئة، فيما جاء في المركز الثاني القارب «ذيبان 88» لمالكه سالم علي القبيسي وبقيادة ابنه النوخذة طارش ونال القارب «جره 137» لمالكه منصور ناصر الحمادي وبقيادة ابنه حمد المركز الثالث.

وعقب نهاية السباق وحسب النتائج الأولية جرت مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الشباب والناشئين، بحضور كل من محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وأحمد السويدي مشرف السباق.