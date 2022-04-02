«طائرة عجمان» تحلق بـ 16 فريقاً في النسخة الرمضانية

عجمان (الاتحاد)

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل النسخة الأولى من بطولة عجمان للكرة الطائرة «عجمان 2022»، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - ولي عهد عجمان - رئيس المجلس التنفيذي، ضمن الفعاليات الرياضية لحكومة عجمان، وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الفضيل، بمشاركة مفتوحة من 16 فريقاً من مختلف الفئات، وستقام المباريات في ملعب مركز شباب عجمان في مشيرف.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي، حيث قدم عبدالعزيز عبد الله مدير الدورة شرحاً وافياً بحضور حكم الطائرة الدولي محمد أحمد الشامسي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، ومحمد صادق المشرف العام على البطولة، بالإضافة إلى منسقي الفرق، حيث تقام المنافسات بنظام المجموعات وتلعب بنظام الدوري من دور واحد في المرحلة الأولى، ليتأهل منها الأول والثاني من كل مجموعة، فيما تلعب مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي بنظام خروج المغلوب، وصولاً للمباراة النهائية التي ستحدد البطل الفائز باللقب.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، وتضم المجموعة الأولى، شباب الجلاء وأونلي فريش والمتميز والتسامح، أما المجموعة الثانية فتضم فرق الملك والصقور وكوماندوز وشباب الشارقة، وتضم المجموعة الثالثة الفهود والدفاع المدني والأكاديمية الأولمبية وشباب دبي، بينما يلعب النصر والأكارم وأبطال الطائرة والشباب في المجموعة الرابعة، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز نقدية قيمة للفائزين إلى جانب الميداليات الملونة حيث يتوج صاحب المركز الأول بكأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ عشرة آلاف درهم.