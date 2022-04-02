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شباب الأهلي والوصل إلى مربع كأس اليد
شباب الأهلي والوصل إلى مربع كأس اليد
2 ابريل 2022 16:47

رضا سليم (دبي)
تأهل فريقا شباب الأهلي والوصل إلى الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، والتي تقام بنظام خروج المغلوب، حيث فوز شباب الأهلي على العين 29-23 في المباراة التي جرت بينهما بصالة النصر، ضمن مباريات دور الثمانية، وانتهى شوطها الأول بتقدم الفرسان 15-12، فيما نجح الوصل في الفوز على دبا الحصن 27-21، في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة، وانتهى شوطها الأول بتقدم الإمبراطور 11-10، ويلتقي الفرسان والإمبراطور يوم السبت المقبل في المربع الذهبي، ليصعد الفائز منهما إلى المباراة النهائية يوم 17 أبريل في ختام موسم كرة اليد.
في الوقت نفسه يلتقي مساء اليوم الأحد الشارقة مع النصر بصالة شباب الأهلي في المواجهة السادسة بين الفريقين هذا الموسم، حيث التقى الفريقان 4 مرات في الدوري، منها مرتان في الدور التمهيدي ومرة في الدور قبل النهائي ومرة في الدور النهائي، بالإضافة إلى مواجهة في كأس نائب رئيس الدولة، كما يلتقي مليحة مع الجزيرة بصالة الوصل في نفس الدور، على أن يلتقي الفائزان في المباراتين في نصف النهائي.
وكانت الفرق التي لعبت مبارياتها الجمعة قد طلبت تقديم الموعد عن الأحد بالاتفاق بينهم للعب قبل دخول شهر رمضان المبارك، وهو ما دفع لجنة المسابقات للموافقة على التعديل برغبة الأندية.

شباب الأهلي
نادي الوصل
العين
كأس رئيس الدولة لكرة اليد
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