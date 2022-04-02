210 لاعبين يتنافسون في «الوفاء لزايد» الشطرنجية

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء غدٍ منافسات بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً بمقره منذ عام 2002، عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتحظى نسخة هذا العام من البطولة بمشاركة قياسية بلغت 210 لاعبين ولاعبات يمثلون 31 جنسية، ويشارك في البطولة 23 لاعباً من حملة الألقاب، منهم 13 أستاذاً دولياً كبيراً، يتقدمهم نجم الإمارات سالم عبدالرحمن، والصربي إيجور ميلادينوفيتش، والكوبي والتر أرانسيبيا والأذربيجاني نايديتش أركاديتش، والمصري أحمد عدلي.

ووجه نادي دبي للشطرنج والثقافة الدعوات للهيئات والأندية الشطرنجية بالدولة لحضور حفل افتتاح البطولة، كما أسند مهام رئاسة الحكام للحكم الدولي سعيد يوسف شكري.

من ناحية أخرى، اختتمت منافسات بطولة الربيع للشطرنج والتي استضافتها قاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، وأسفرت منافسات البطولة عن تتويج الفلبيني فرانسيس ايروين ديماروكوت باللقب برصيد 8 نقاط، متساوياً مع مواطنه نيلمان لاغوتين، ومتفوقاً عليه بفارق كسر التعادل.

وحل في المركز الثالث أستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد وفي المركز الرابع الأستاذة المرشحة روضة السركال، وحل خليفة عيسى البلوشي خامساً. وفاز بجائزة أفضل لاعب تحت 18 سنة هزاع صالح، وفاز الهندي داكش جين بجائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة.

وشارك في البطولة 146 لاعباً ولاعبة من 16 دولة، وحظيت بمشاركة متميزة من أندية أبوظبي والعين ورأس الخيمة والفجيرة ومراكز الشطرنج في الدولة، بالإضافة لنادي دبي منظم البطولة.

من جانبه، أعرب المهندس نجيب صالح عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة رئيس الجهاز الفني، عن سعادته بالعدد الكبير المشارك ومشيداً بالمستوى الفني القوي الذي شهدته جولات البطولة في جولاتها التسعة. كما أكد حرص نادي دبي للشطرنج والثقافة على تنظيم مختلف الأحداث الشطرنجية بمختلف أنظمة اللعب الكلاسيكي والسريع والخاطف، مما يتيح مشاركات عدد أكبر من الفئات في المسابقات والتنافس لرفع لتصنيف الدولي.