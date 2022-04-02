اليوم 13:27
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
«الرجبي» يعتمد إقامة البطولة العربية في أبوظبي
«الرجبي» يعتمد إقامة البطولة العربية في أبوظبي
2 ابريل 2022 16:05

 
دبي (الاتحاد)


وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس الظالعي، على إقامة البطولة العربية الثامنة للرجال والثالثة للسيدات في أبوظبي خلال فبراير 2023، وكذلك إقامة البطولة العربية للأندية فئة 15 لاعباً بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

واستفسر قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، من خالد ببو رئيس الاتحاد الأفريقي، عنما تم بخصوص عودة الجامعة الملكية المغربية للرجبي إلى نشاطها، وأفاد أنه حتى الآن لم يتم استيفاء اللازم الذي يؤهلها لعودتها لعضوية الاتحاد الأفريقي، ولكن هناك بوادر إيجابية تلوح في الأفق.
وكلف الاجتماع الذي عقد عن بُعد، المدير التنفيذي حمدان سليمان والمدير الإداري نزار مهران بإرسال دعوات إلى الاتحادات بشأن المشاركة بالبطولة العربية الأولى للأندية، بالإضافة إلى دراسة الاقتراحين المعروضين المتعلقة بتنظيم البطولة، وعدد الفرق المشاركة واختيار الأنسب، ومن ثم عرضة على اجتماع اللجنة التنفيذية في الشهر المقبل، للحصول على الموافقة، ومن ثم المصادقة خلال اجتماع الجمعية العمومية.

الإمارات
أبوظبي
الرجبي
قيس الظالعي
آخر الأخبار
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
الرياضي
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
اليوم 13:19
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©