«الرجبي» يعتمد إقامة البطولة العربية في أبوظبي



دبي (الاتحاد)



وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس الظالعي، على إقامة البطولة العربية الثامنة للرجال والثالثة للسيدات في أبوظبي خلال فبراير 2023، وكذلك إقامة البطولة العربية للأندية فئة 15 لاعباً بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

واستفسر قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، من خالد ببو رئيس الاتحاد الأفريقي، عنما تم بخصوص عودة الجامعة الملكية المغربية للرجبي إلى نشاطها، وأفاد أنه حتى الآن لم يتم استيفاء اللازم الذي يؤهلها لعودتها لعضوية الاتحاد الأفريقي، ولكن هناك بوادر إيجابية تلوح في الأفق.

وكلف الاجتماع الذي عقد عن بُعد، المدير التنفيذي حمدان سليمان والمدير الإداري نزار مهران بإرسال دعوات إلى الاتحادات بشأن المشاركة بالبطولة العربية الأولى للأندية، بالإضافة إلى دراسة الاقتراحين المعروضين المتعلقة بتنظيم البطولة، وعدد الفرق المشاركة واختيار الأنسب، ومن ثم عرضة على اجتماع اللجنة التنفيذية في الشهر المقبل، للحصول على الموافقة، ومن ثم المصادقة خلال اجتماع الجمعية العمومية.