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«كورونا» يبدد أحلام دي يونج أمام إشبيلية
«كورونا» يبدد أحلام دي يونج أمام إشبيلية
2 ابريل 2022 16:04

برلين (د ب أ) 
يغيب لوك دي يونج، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام إشبيلية المقرر إقامتها غداً الأحد، وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وكشف برشلونة عشية المباراة التي تقام على ملعب كامب نو، أن المهاجم الدولي الهولندي أصيب بفيروس كورونا، ولكنه بصحة جيدة.
وتواجد دي يونج «31 عاماً» كبديل لم يتم إشراكه في آخر ثلاث مباريات لبرشلونة.
وأصبح بيير إيمريك أوباميانج هو المهاجم الأساسي لبرشلونة عقب انضمامه للفريق، قادماً من أرسنال في يناير الماضي، حيث سجل تسعة أهداف في 11 مباراة.
وسيحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام إشبيلية، إذا مدد سلسلة انتصاراته في الدوري لست مباريات غداً الأحد.

برشلونة
إشبيلية
الدوري الإسباني
لوك دي يونج
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