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الرياضي
23 نادياً في بطولة الجو جيتسو بـ «ند الشبا»
23 نادياً في بطولة الجو جيتسو بـ «ند الشبا»
2 ابريل 2022 15:54

 
أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً بطولة الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو، ضمن النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، على أرض مجمّع ند الشبا، بمشاركة واسعة من اللاعبين يمثلون 23 نادياً ضمن 3 فئات عمرية، وهي الناشئين والكبار والأساتذة.
وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، أن البطولة تعكس جهود الاتحاد في ترسيخ ثقافة رياضة الجو جيتسو لدى كافة فئات المجتمع في الدولة، خاصة أنها تفتح باب المشاركة أمام الجميع من أندية وأكاديميات وأفراد من كافة الجنسيات، ما ينسجم مع أهداف دورة ند الشبا الرياضية، والتي تنطلق بنسختها التاسعة لتكون الأكبر مع ثماني فعاليات رياضية مختلفة.
واستقطبت بطولة الجو جيتسو في إطار دورة ند الشبا الرياضية 2022 إقبالاً واسعاً من الأفراد والأندية لحجز مكانهم، حيث اكتمل تسجيل اللاعبين خلال فترة قياسية.
وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على أهمية المشاركة في بطولة ناس الرمضانية بالجو جيتسو، لكونها تعتبر بطولة مهمة وقوية وذات طابع اجتماعي ورياضي مهمين، كما أنها تسبق المشاركة في بطولة دوري رئيس الدولة للجو جيتسو والبطولات المقبلة، وستكون فرصة مثالية للوقوف على استعدادات منتسبي النادي.

اتحاد الجو جيتسو
ند الشبا
دبي
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