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اتحاد كلباء «كامل العدد» أمام العروبة
اتحاد كلباء «كامل العدد» أمام العروبة
2 ابريل 2022 15:47

 
فيصل النقبي (كلباء)


يرفع اتحاد كلباء شعار «كامل العدد» أمام العروبة يوم الاثنين المقبل، في «الجولة 20»، لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك للمرة منذ فترة طويلة عانى خلالها «النمور» من النقص في الصفوف. 

وانضم الحارس جمال عبدالله إلى للتدريبات الجماعية لـ «النمور»، بعد الشفاء من الإصابة التي حرمته من الظهور مع الفريق خلال الجولتين الماضيتين، كما انضم «الثنائي» الدولي حبيب الفردان وسلطان عادل محمد.
ويسعى المدرب خورخي داسيلفا للاستفادة من جهود اللاعبين العائدين إلى التشكيلة، من أجل تحقيق الفوز الأول في الدور الثاني، والذي طال انتظاره، منذ «الجولة 11»، عندما تفوق على خورفكان بهدف عمر الخديم.
وتكتسب مباراة العروبة أهمية كبيرة عند داسيلفا الذي يلعب بصفوف مكتملة، من أجل بلوغ «النقطة 23» والابتعاد عن «دائرة الخطر».

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
العروبة
جمال عبدالله
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