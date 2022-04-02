رانجنيك يرفض إهانة فان جال لـ «يونايتد»

مانشستر (رويترز)

انتقد رالف رانجنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الإنجليزي، تصريحات لويس فان جال مدرب هولندا، والتي وصف فيها الأخير مانشستر يونايتد بأنه «نادي تجاري»، قائلاً إن فان جال نفسه سبق وارتبط بعقد مع يونايتد عندما تولى تدريبه رغم هذه الآراء.

وحذر فان جال مواطنه إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام من تدريب مانشستر يونايتد، وحثه على اختيار فريق كرة قدم بدلاً من الارتباط بفريق «تجاري».

ويعد تن هاج «52 عاماً» واحداً من بين عدد محدود من المرشحين لتدريب يونايتد، حيث تنتهي فترة المدرب المؤقت رانجنيك بنهاية الموسم الحالي.

وقال رانجنيك في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية أمس الجمعة: لويس نفسه وهو المدرب صاحب الخبرة سبق وارتبط بعقد مع يونايتد قبل عدة أعوام، ويفترض أنه كان يعلم ذلك لو كانت هذه وجهة نظره.

وتولى فان جال تدريب يونايتد بين عامي 2014 و2016، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأخير قبل إقالته ليحل محله جوزيه مورينيو.

وأشار رانجنيك إلى أن الجانب التجاري يلعب دوراً كبيراً في عالم كرة القدم.

وقال المدرب الألماني أيضاً: ما أستطيع قوله من خلال وجودي في النادي طوال الأشهر الأربعة الأخيرة، هو إن نادي مانشستر يونايتد له تقاليد قوية وإنه يرتبط بعلاقات قوية مع الجمهور والمدينة بكاملها والمنطقة والمقاطعة. العامان الأخيران لم تكن الأمور فيهما جيدة كما كان يتوقع.. لكني حتى الآن أرى أن النادي ينتظره مستقبل كبير.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، وسيلتقي مع ضيفه ليستر سيتي اليوم السبت.