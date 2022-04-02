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الرياضي
الجزيرة وشباب الأهلي.. «القمة الباردة»
الجزيرة وشباب الأهلي.. «القمة الباردة»
2 ابريل 2022 13:14

مصطفى الديب (أبوظبي)


تعود عجلة «دوري أدنوك» للمحترفين إلى الدوران غداً «الأحد»، وتعد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي واحدة من أهم لقاءات «الجولة 20»، حتى وإن كانت «قمة باردة»، بسبب عدم منافسة الفريقين على اللقب، وإن كان الجزيرة يملك بعضاً من الحظوظ، نظراً لفارق النقاط الثماني فقط عن العين المتصدر.
وتعد السهرة الرمضانية واحدة من المواجهات التي ينتظرها عشاق الناديين، ويدخلها الفريقان وهما يحتلان المركزين الثالث والخامس على الترتيب.
ويسعى الجزيرة «38 نقطة» لحصد الفوز، من أجل تضييق الخناق على الوحدة «الوصيف» برصيد 39 نقطة، حيث إنه في حال فوز «فخر أبوظبي» وتعثر «العنابي» بأي نتيجة، سواء تعادل أو خسارة، يعني صعوده إلى المركز الثاني في ترتيب فرق دوري المحترفين.
ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وسط تحضيرات جيدة، حتى وإن شهدت الفترة الماضية غياب 13 لاعباً بين الوجود مع المنتخبات والإصابات، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت اكتمال صفوف الفريق، بعد عودة الدوليين، وانضمامهم إلى التدريبات بمعنويات عالية، عقب عودة الأمل للمنتخب الوطني، والصعود إلى ملحق التأهل لـ «مونديال 2022».
على الجهة الأخرى، يطارد شباب الأهلي فوزاً معنوياً، في ظل غيابه عن المنافسة تماماً، حيث يملك 30 نقطة يحتل بها المركز الخامس الذي ينافسه عليه بني ياس، وله 28 نقطة، وفي حال خسارة «الفرسان» اليوم، وفوز «السماوي» يعني تبادل المراكز.
ورغم وجود حوافز الفوز لدى الفريقين، إلا أنها تبقى قليلة ولا تقارن مطلقاً بطموح المنافسة على اللقب، لتبقى القمة بعيدة عن السخونة المعتادة.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
شباب الأهلي
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