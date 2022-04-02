السنغال وهولندا يفتتحان «مونديال 2022»



الدوحة (أ ف ب)

يُفتتح مونديال 2022 في كرة القدم بمباراة السنغال وهولندا في 21 نوفمبر المقبل بدلاً من قطر المضيفة مع الإكوادور، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي «الفيفا»، في البرنامج الكامل للنهائيات إثر سحب القرعة في الدوحة.

وكانت المباراة الافتتاحية تضم تقليدياً منتخب الدولة المضيفة، وأفرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 وA2 الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الخور، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقاً من «الفيفا».

لكن مباراة قطر والإكوادور ستقام عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي «16.00 جرينيتش» في استاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا «10.00 جرينيتش» على استاد الثمامة وإنجلترا مع إيران «13.00 جرينيتش» على استاد خليفة الدولي.

ولم يرد «الفيفا» على سؤال حول تعديل موعد اليوم الافتتاحي الذي يشهد أربع مواجهات، ربما بسبب الروزنامة المضغوطة للبطولات الأوروبية، قبل انطلاق الحدث العالمي المقام كل أربع سنوات وللمرة الأولى في الشتاء بسبب درجة الحرارة صيفاً في الدولة الخليجية.