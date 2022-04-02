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كاريمبو يختار مرشحه لـ «المونديال»
كاريمبو يختار مرشحه لـ «المونديال»
2 ابريل 2022 11:15

 
برلين (د ب أ)
صرح كريستيان كاريمبو لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق أن منتخب بلاده «الديوك»، هو المرشح الأبرز لنيل لقب كأس العالم الذي يقام في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد إجراء القرعة.

ويسعى المنتخب الفرنسي ليصبح أول منتخب يدافع عن لقبه بنجاح منذ أن فعل ذلك المنتخب البرازيلي في 1962، ولكن سيلعب التاريخ ضدهم، حيث إن آخر ثلاثة فرق حاولت فعل ذلك خرجت من دور المجموعات.
وأوقعت القرعة المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة، حيث سيلعب مع منتخبات الدانمارك وتونس، والفائز من مباراة الدور الفاصل التي تجمع بيرو مع الفائز من مباراة منتخبي الإمارات وأستراليا.
وقال كاريمبو إنه يعتقد أن فرنسا استحقت لقب المرشح الأبرز في هذه النسخة.
وقال للصحفيين: «فرنسا المرشحة الأبرز لنيل اللقب، وهو موضوع تحدثت فيه كثيراً».
وأضاف: «لدينا فريق شاب يتمتع بالكثير من الجودة، ناهيك عن المدير الفني ديديه ديشامب يجب أن أقول هذا، إذا قلت شيئاً آخر سيصرخ في وجهي، ولدينا اتحاد يعمل، يسمح لنا أن نركز على هدف الفوز بكأس العالم».
كان زميله بالمنتخب يوري جوركاييف أقل تأكيداً في توقعاته، ولكنه ألمح إلى التوقيت المثير للحدث، وقال: القرعة نفسها لا تعني شيئاً.
وأضاف: «نعم، كأس العالم تبدأ لذا أنت تستعد، وأنت تدرك متى ستلعب، ولكن لا توجد قرعة جيدة أو سيئة. خاصة في هذا الوقت من العام عندما تكون كل الفرق في حالة تنافسية، وهنا ستكون كأس العالم مختلفة عن نسخ أخرى، والبطولة لا تقام في نهاية الموسم، حيث تكون طويلة وهناك الكثير من المباريات، إنها تبدأ تقريباً مع بداية الموسم، ستكون نسخة مثيرة
للغاية.

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