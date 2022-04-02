النصر والشارقة.. «الكود 6»!



معتصم عبدالله (دبي)



يشعل التساوي في عدد «الانتصارات الخمسة» بين النصر والشارقة، على استاد آل مكتوم، في المواجهات السابقة بالدوري، أجواء المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء غد «الأحد»، في انطلاقة «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يبحث طرفا اللقاء عن «كود الانتصار السادس».

وتحمل مباراة الليلة رقم 24 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، حيث يتفوق «العميد» برصيد 10 انتصارات، مقابل 8 مرات للشارقة، في الوقت الذي حسم فيه التعادل 5 مباريات، ويزيد غياب نتيجة التعادل في آخر 6 مباريات من التوقعات بلقاء حافل بالندية والإثارة.

ويخوض «العميد» المباراة، أملاً في العودة السريعة إلى «سكة الانتصارات»، بعدما اعتاد «الأزرق» في الجولات الأخيرة الكتابة في سطر بحصد نتيجة إيجابية، وترك السطر التالي خالياً بالتعثر بالتعادل أو الخسارة، ويلعب أصحاب الأرض بعيداً عن الضغوط وبرغبة تحسين المركز المتأخر في الترتيب.

في المقابل تنطوي المواجهة على أهمية خاصة للشارقة الطامح في البقاء ضمن رباعي المقدمة، والساعي أيضاً للاطمئنان على جاهزية جميع عناصره، قبل انطلاق مشواره القاري في دوري أبطال آسيا 2022، حيث يلعب «الملك» في العاصمة السعودية الرياض، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبه الهلال السعودي «حامل اللقب»، والريان القطري، والاستقلال الإيراني.