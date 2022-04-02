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«سهرات رمضانية» بـ «الجولة اليتيمة» في «أدنوك للمحترفين»
«سهرات رمضانية» بـ «الجولة اليتيمة» في «أدنوك للمحترفين»
2 ابريل 2022 10:27

 
معتصم عبدالله (دبي)


تعود إثارة «دوري أدنوك للمحترفين» إلى الواجهة في «الجولة 20»، والتي تحمل وصف «الجولة اليتيمة»، لأنها تأتي بعد توقف لنحو ثلاثة أسابيع، بداعي مشاركة المنتخب الأول في الجولات الحاسمة لتصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويليها توقف جديد يستمر لمدة 18 يوماً، بسبب مشاركة الثلاثي الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا.
وتقام مباريات «الجولة 20»، والتي تتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، في توقيت موحد «العاشرة مساءً» على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق الجولة غداً «الأحد» بقمتي الجزيرة «الثالث» برصيد 38 نقطة أمام ضيفه شباب الأهلي «الخامس» وله 30 نقطة، فيما يحل الشارقة «الرابع» بـ 36 نقطة، ضيفاً على النصر «التاسع» وله 25 نقطة، وتستكمل الجولة مساء الاثنين بمباريات الإمارات مع الوحدة، الظفرة مع عجمان، العروبة واتحاد كلباء، على أن تختتم مساء الثلاثاء بمباراتي العين مع الوصل، وخورفكان مع بني ياس.
وراعت برمجة «الجولة 20» مشاركة سفراء «دوري أدنوك للمحترفين» في المنافسة القارية لدوري أبطال آسيا، بخوض مباراتي افتتاح الجولة، حيث يلتقي «فخر أبوظبي» بضيفه «الفرسان» في «القمة 26» في تاريخ مواجهات الفريقين، وسط أفضلية نسبية للضيوف، بالفوز في 11 مباراة، مقابل 9 لقاءات لأصحاب الأرض، في حين يحل «الملك» ضيفاً على «العميد» في «المواجهة 24» في تاريخ لقاءات الفريقين.

البرنامج

الأحد


النصر - الشارقة 22:00
الجزيرة - شباب الأهلي 200

الاثنين


الإمارات - الوحدة 22:00
الظفرة - عجمان 22:00
العروبة - اتحاد كلباء 22:00

الثلاثاء

العين - الوصل 22:00
خورفكان - بني ياس 22:00

 

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