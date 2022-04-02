«الملكي» يستقر على بديل كروس



أنور إبراهيم (القاهرة)



تبدي إدارة ريال مدريد إعجابها بنجم الوسط البلجيكي يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وتسعى للحصول على خدماته هذا الصيف، ليكون بديلاً ممتازاً للنجم الألماني توني كروس صانع ألعاب الملكي، ثم خليفة له في وسط «الميرنجي».

وذكرت صحيفة تلجراف الإنجليزية أن تيليمانس يحظى باهتمام أكثر من نادٍ أوروبي كبير، ومن المرجح أن يغادر «الثعالب» في سوق الانتقالات الصيفية، نظراً لأنه أبدى رغبته في عدم الاستمرار، ويأمل في خوض تجربة جديدة في مكان آخر.

وينص عقد تيليمانس على أنه من حقه الرحيل، إذا ما دفع النادي الذي يرغب في الحصول على خدماته، مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده في «صيف 2023»، ولهذا قد توافق إدارة ليستر سيتي على بيعه هذا الصيف لكي تستفيد مادياً، بدلاً من أن يرحل مجاناً في نهاية الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، إن تيلمانس مطلو ب أيضاً في مانشستر يونايتد وليفربول، وأنه يميل أكثر للعب للنادي الملكي الإسباني.

وإذا ما قرر اللاعب الرحيل في الصيف ووافق ناديه على ذلك، ستشتغل منافسة قوية بين الأندية الثلاثة على ضمه، وسيفوز به صاحب العرض الأعلى.

وبدأ يوري تيليمانس المولود في 7 مايو 1997 «24 عاماً»، مسيرته الاحترافية في أندرلخت موسم 2016-2017، وأسهم في حصوله على بطولة الدوري البلجيكي، حيث شارك في 27 مباراة، وسجل خلالها 12 هدفاً، وصنع 8 أهداف، وفي صيف 2017، انتقل إلى موناكو الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، ومنه إلى ليستر سيتي عام 2019.