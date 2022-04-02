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الرياضي
«الضربة 14» سر قلق الريال من «الفتى الذهبي»!
«الضربة 14» سر قلق الريال من «الفتى الذهبي»!
2 ابريل 2022 09:54

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يختار النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «21 عاماً»، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في نهاية الشهر الجاري، النادي الذي سيلعب له في الموسم المقبل، وأكثر ناديين مرشحين للفوز بصفقة «الفتى الذهبي»، هما مانشستر سيتي وريال مدريد، وإن ظهر باريس سان جيرمان في الصورة مؤخراً.
غير أن مصادر صحفية إسبانية، قالت إن جهود ريال مدريد لضم النجم النرويجي، تلقت «ضربة موجعة»، نظراً لأن مينو رايولا وكيل اللاعب غالى في المطالب المادية لموكله، إذ طلب راتباً صافياً قدره 30 مليون يورو سنوياً، وهو رقم يرفضه النادي الملكي بشدة، بل ويساوره القلق بسبب كثرة إصابات اللاعب، رغم كونه صغير السن، إذ تعرض لـ 14 إصابة منها 3 إصابات هذا الموسم وحده.
ولما كان الريال اكتوى بـ «نار» إصابات الويلزي جاريث بيل والبلجيكي إيدن هازارد، اللذين يحصل كل منهما على راتب ضخم، فقد فضل التريث بالنسبة لصفقة هالاند ، حتى لا يرتكب نفس الخطأ مجدداً.
ويدرس هالاند من جانبه اختياراته بعناية شديدة، ولا يخفي إعجابه بفكرة اللعب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إذ يعرف إنه سيكون النجم الرئيسي في الفريق ، بدلاً من اقتسام النجومية مع الفرنسي كيليان مبابي في ريال مدريد. 

وتعتقد إدارة «الميرنجي» أن اللاعب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في تحديد مصيره ومستقبله، ولكن إذا اتبع والده ألف- إينج هالاند نصائح رايولا، فمن المرجح أن يوقع «الفتى الذهبي» للسيتي.

ريال مدريد
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
إيرلينج هالاند
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