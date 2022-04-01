الوصل بطل دوري الأشبال تحت 13 سنة

دبي (الاتحاد)

توّج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم فريق الوصل بطلاً لمسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً للفئة (أ) بعد فوزه على نادي عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة التي جرت «الأربعاء» على الملعب الفرعي رقم 6 بنادي الوصل.

وحصد أشبال الوصل 49 نقطة من 16 فوزاً، وتعادل وهزيمة واحدة خلال جولات المسابقة، وبفارق أربع نقاط عن أشبال شباب الأهلي (الوصيف برصيد 45 نقطة) الذي حقق 14 فوزاً، وثلاثة تعادلات، وخسارة واحدة.

حضر التتويج أحمد بن شعفار رئيس اللجنة الانتقالية لنادي الوصل وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات وعدد من مسؤولي النادي.