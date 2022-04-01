الحبتور والباشا يتنافسان على كأس مارس للبولو

دبي (الاتحاد)

تختتم اليوم بطولة شهر مارس للبولو، والتي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمعدل هانديكاب 6 جول والتي تجمع بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق الباشا بقيادة هاني غابش ويسبق المباراة الختامية مباراة «الترضية» التي تحدد المركزين الثالث والرابع وتجمع بين فريقي نون ساريسا وهيسكث.

كان الدور النهائي قد شهد تأهل فريق الحبتور بعد فوزه على فريق هيسكث 6-5 بينما كان قد فاز في مباراته الافتتاحية على فريق نون ساريسا 3-1.

وتأهل فريق الباشا على حساب على فريق نون ساريسا بالفوز عليه بسبعة أهداف مقابل هدف ونصف الهدف وكان قد فاز في المباراة الافتتاحية على فريق هيسكث 6-5. ويمثل فريق الحبتور محمد الحبتور وحبتور الحبتور ومحمد خالد وخوان جوريتش مع احتمالية مشاركة راشد بن دري بينما يمثل فريق الباشا هاني غابش ورجا ابو الجبين وخوستو كوينتو ودياز البريدي.

وفي مباراة المركزين الثالث والرابع يمثل فريق نون ساريسا ياسين شانسال وراشد العبار واليخاندرو وفاكوندو فيما يمثل فريق هيسكث كل من لورين ديسكسون وسانتوس اريارتي وفاكوندو كيلي وتوماس بلاسيوس.

وتأتي أهمية هذه البطولة كونها تسبق بطولة كأس دبي 2022 للبولو بمعدل هانديكاب من 6 إلى 8 جولات والتي من المقرر أن تنطلق 9 أبريل وتستمر حتى 16 ابريل المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.