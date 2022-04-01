الطاهر بطل «خطط وفكر» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت بطولة «خطط وفكّر» الدولية للشطرنج الكلاسيكي لفئتي تحت 18 سنة وتحت 12 سنة، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 119 لاعبا ولاعبة من 18 دولة بحضور البلغارية أنطوانيتا ستيفانوفا بطلة العالم للسيدات.

وشهد حفل الختام وتكريم اللاعبين جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج والأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي بجانب حضور أهالي اللاعبين والمدربين وعدد من الإداريين في الأندية والأكاديميات المشاركة.

‎وبعد تعادل هادئ في جولته الأخيرة على الطاولة الأولى تمكن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الموهوب زايد سلطان الطاهر من الظفر بلقب بطولة تحت 18 سنة بعد تحقيقه لست نقاط ونصف من أصل سبع جولات متعادلاً بالنقاط مع صاحب المركز الثاني الدولي الفلسطيني راجي صايل مبتعداً عنه بفارق الجداء فيما حصل سعود جابر الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وجاء زميله حمد بدر الزرعوني بالمركز الرابع برصيد 5.5 نقطة والخامس الدولي إبراهيم دهجان من جمهورية الدومينيكان لاعب أكاديمية الشارقة الدولية برصيد 5.5 نقطة وجاءت لاعبة نادي فتيات الشارقة الدولية فاطمة سيف بالمركز السادس فيما حلت كل من الدولية عائشة محمد المعيني والدولية عائشة سيف لاعبتا نادي فتيات الشارقة بالمركزين السابع والثامن.

وفي بطولة فئة تحت 12 سنة تمكن اللاعب الهندي سافين سافار لاعب أكاديمية الشارقة الدولية من تحقيق لقب البطولة بالعلامة الكاملة بعد تمكنه من تحقيق الفوز السابع توالياً في جولته الأخيرة على حساب منافسه السوري أسامة الشامي ومبتعداً عن أقرب ملاحقيه بواقع نقطة كاملة، وجاء بالمركز الثاني الهندي ساريش شيتي برصيد 6 نقاط، وحل مواطنه جاكريش جانسن لاعب أكاديمية الشارقة الدولية بالمركز الثالث، فيما جاءت لاعبة نادي فتيات الشارقة عنود عيسى خميس بالمركز الرابع.