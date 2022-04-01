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الرياضي
«عموري» يعود إلى تدريبات «الفرسان» بعد غياب 80 يوماً
«عموري» يعود إلى تدريبات «الفرسان» بعد غياب 80 يوماً
2 ابريل 2022 01:48

منير رحومة (دبي)

انتظم عمر عبد الرحمن لاعب شباب الأهلي «عموري»، في تدريبات الفريق بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في يناير الماضي، وأبعدته نحو 80 يوماً عن المباريات والمسابقات. واستعاد اللاعب أجواء التدريبات والتحضيرات الفنية، بانتظار مشاركته في المباريات بعد التأكد من اكتمال جاهزيته البدنية والفنية. 
وعانى نجم فريق «الفرسان» البالغ من العمر 30 عاماً، كثيراً من الإصابات منذ انضمامه إلى شباب الأهلي، حيث كان ظهوره متقطعاً وغير منتظم، الأمر الذي حرم الفريق من الاستفادة من إمكانياته وقدراته الفنية الكبيرة، حيث شارك عموري في مباراتين فقط في دوري أدنوك للمحترفين، باجمالي 98 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وحيداً أمام خورفكان.
ويعول الجهاز الفني على عودة المصابين واكتمال الصفوف من أجل دخول المرحلة المقبلة من الاستحقاقات المحلية والخارجية بقوة، والعودة للمنافسة بجدية، بغية إنقاذ الموسم بعد توديع مسابقة الكأس والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري، حيث لم يتبق سوى نهائي كأس الرابطة ودوري أبطال آسيا.

عمر عبدالرحمن
شباب الأهلي
عمر عبد الرحمن
عموري
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