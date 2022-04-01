اختبارات صعبة لفرق المقدمة بالجولة 26 لـ «دوري الأولى»

دبي (الاتحاد)

تخوض فرق المقدمة، بدوري الدرجة الأولى، اختبارات صعبة في الجولة 26 من المنافسة، والتي تنطلق اليوم، بإقامة 4 مباريات، في العاشرة مساءً، حيث يحل البطائح ضيفاً على حتا، ويستقبل العربي الرمس، ويستضيف دبا الحصن التعاون، ويواجه سيتي الحمرية، وتختتم الجولة غداً بثلاث مباريات، حيث سيكون دبا في ضيافة الجزيرة الحمراء، ويستضيف جلف أف سي الفجيرة، ويقابل مسافي الذيد، فيما يغيب مصفوت عن الجولة.

تنتظر فرق المقدمة؛ البطائح الثاني بـ55 نقطة، والعربي الثالث «53 نقطة»، ودبا الحصن الرابع بـ50 نقطة، والحمرية الخامس بـ47 نقطة، مهام صعبة. وتكمن صعوبة المهمة مع اقتراب الدوري من نهايته، حيث تبدو الرغبة كبيرة من جانب المرشحين للصعود لدوري المحترفين في الفوز وتجنب التعثر بهذه المرحلة.

ويحل البطائح ضيفاً على حتا السادس بـ40 نقطة، في مباراة صعبة يتمسك كل طرف بالفوز، فيما يستقبل العربي الرمس «الـ13» بـ17 نقطة، حيث يرغب المضيف في العودة للواجهة بعد 3 هزائم متتالية، والتمسك بحظوظه، بينما يبحث الرمس عن فوز معنوي لتحسين الترتيب.

وسيكون دبا الحصن في مهمة الإبقاء على آماله في مواجهة ضيفه التعاون «الـ12» برصيد 19 نقطة، والساعي إلى تحقيق نتيجة جيدة خارج ملعبه، ويتطلع سيتي الأخير بـ9 نقاط إلى مفاجأة الحمرية «الخامس» بـ47 نقطة والفوز عليه وصولاً إلى النقطة 12، فيما يسعى الحمرية لتعويض الخسارة المؤثرة أمام الجزيرة الحمراء.

من جهته، يأمل دبا المتصدر بـ64 نقطة، الاقتراب من تحقيق حلم الصعود، بالفوز على الجزيرة الحمراء الثامن بـ26 نقطة، والمنتشي بالفوز على الحمرية، يوم «الأحد»، ويشهد اليوم ذاته لقاء جلف أف سي العاشر برصيد 22 نقطة، والفجيرة السابع بـ36 نقطة، وكلاهما ينشد النصر.

في المقابل، يبحث مسافي والذيد عن فوز يساعدهما على التقدم نحو مركز أفضل، عندما يلتقيان في ختام مباريات الجولة 26، وللأول 21 نقطة في المركز «الـ11»، وللثاني 15 نقطة في المركز الـ14.