ناجلسمان: هذا الرجل أعاد الثقة والاستقرار إلى «المانشافت»

ميونيخ (د ب أ)

أعرب جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بقدرة هانزي فليك، المدرب السابق لبايرن والحالي للمنتخب الألماني «المانشافت»، على قيادة المنتخب لإحراز لقب كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقال ناجلسمان قبل ساعات قليلة من قرعة دور مجموعات كأس العالم التي ستسحب في العاصمة القطرية الدوحة: هانزي أعاد الاستقرار للمنتخب وعزز الثقة من جديد في قدرة الفريق على تحقيق النجاح.

وأضاف: وحقيقة غياب منتخب من الطراز الأول عن كأس العالم، وهو المنتخب الإيطالي، ستعزز من فرصنا بالتأكيد. أنا متفائل إزاء قدرتنا على المنافسة على اللقب.

وقال ناجلسمان: أثبت هانزي هنا في بايرن أنه مدرب يفوز بالبطولات، ويتمتع بموهبة في قيادة الفريق واستخراج أفضل ما لدى اللاعبين من أداء.

وكان فليك قد قاد بايرن ميونيخ لإحراز سبعة ألقاب خلال 18 شهراً قضاها في منصب المدير الفني للفريق البافاري، قبل أن يتولى تدريب المنتخب في أغسطس الماضي خلفاً ليواخيم لوف.

وحقق المنتخب الألماني الفوز في أول ثماني مباريات له تحت قيادة فليك، قبل أن يتعادل مع نظيره الهولندي 1 / 1 يوم الثلاثاء الماضي، وقد أثنى ناجلسمان على عمل فليك وسيطرة المنتخب الألماني على مجريات المباراة التي أقيمت في أمستردام.

وتوج المنتخب الألماني بلقب كاس العالم للمرة الرابعة في تاريخه في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل، وقد كان فليك حينذاك مساعداً ليواخيم لوف.

وودع المنتخب الألماني منافسات كأس العالم 2018 من دور المجموعات كما ودع كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» من دور الستة عشر.

لكن فليك أعاد عقلية الفوز إلى المنتخب، ويرى ناجلسمان أن الفريق سيجني ثمار ذلك في كأس العالم 2022 المقررة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.