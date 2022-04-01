بوجبا يشكو ورانجنيك يطالب بالمرونة

لندن (رويترز)

قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط بول بوجبا، يجب أن يتحلى بالمرونة وأن يلعب في المركز الذي يحتاجه الفريق، وذلك بعد أن اشتكى اللاعب الفرنسي من تغيير طبيعة مركزه في أولد ترافورد.

وقال بوجبا في مقابلة إنه غير سعيد بمسيرته في يونايتد، موضحاً أنه كان من الصعب عليه الحفاظ على ثبات المستوى مع تغير مركزه باستمرار مع الفريق، مقارنة بدوره المعروف مع منتخب فرنسا.

وقال رانجنيك للصحفيين قبل مواجهة ضيفه ليستر سيتي يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: سمعت أنه قال إنه لعب في مراكز مختلفة في الأسبوعين الماضيين. منذ مباراة وستهام في 22 يناير، فقدنا ثلاثة مهاجمين - أنطوني مارسيال وميسون جرينوود وإدينسون كافاني، الذي أصيب مرة أخرى وسيغيب عن الملاعب في الأسبوعين المقبلين ومع غياب برونو فرنانديز أو سكوت مكتوميناي، سيتعين على أحد اللاعبين القيام بدور مختلف. إنه بوجبا لاعب مرن ويمكن أن يلعب في المراكز 6 أو 8 أو حتى 10. هذا أمر طبيعي.

وتطرق رانجنيك أيضاً إلى المدافع هاري مجواير، الذي يكافح من أجل استعادة مستواه في يونايتد، حيث تعرض لصيحات استهجان من جماهير إنجلترا خلال فوز ودي على ساحل العاج في ملعب ويمبلي. ووصف رانجنيك الواقعة بأنها "غير معتادة" لكنها "لن تتكرر في أولد ترافورد".

وقال رانجنيك: يعرف مجواير جيداً موقفي تجاهه، لقد كان لاعباً بارزاً للغاية للفريق وللنادي. إنه قائد الفريق. لم أفهم ما حدث في ويمبلي، لن يحدث في ملعبنا مع وجود الجيش الأحمر خلف الفريق وقائدنا. لقد كان يلعب بشكل جيد لمانشستر يونايتد وإنجلترا في العامين الماضيين.

وواصل: لم أشاهد مباراة إنجلترا لكنني سمعت ما حدث بعد أن أعلنوا عن التشكيلة الأساسية. من الصعب فهم ذلك... من غير المعتاد حدوث ذلك في مباراة دولية".

وأضاف رانجنيك أن لاعبيه تتسلط عليهم الأضواء دائماً لأنه يتم مقارنتهم بعظماء اللعبة في النادي.

وتابع: تعرض بعض اللاعبين لانتقادات في الأشهر القليلة الماضية. على سبيل المثال فريد، لاعب مهم للغاية، يلعب بانتظام مع المنتخب والبرازيل. لقد شاهدت مباراته وأدى بشكل جيد. ربما يتعلق الأمر بالتوقعات الكبيرة حول هذا النادي ويميل الناس إلى المقارنة مع اللاعبين والأساطير السابقين. فريد وسكوت وهاري لاعبون مهمون يؤدون دورهم باتقان".