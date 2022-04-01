الوحدة يستعيد أدريان وبيمينتا قبل مواجهة الإمارات

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعافى البرتغالي أدريان سيلفا لاعب الوحدة من وعكة صحية، ليعود مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق أمس، والتي شهدت أيضاً مشاركة الدوليين، بما فيهم البرازيلي لوكاس بيمينتا، ليستعيد الفريق قوته وجاهزية لاعبيه لمباراة الإمارات الاثنين المقبل، بالجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، باستثناء إسماعيل مطر قائد الفريق الموقوف انضباطياً على خلفية أحداث الكلاسيكو بالجولة الماضية، وأحمد راشد ومحمد برغش اللذان للانضمام للخدمة الوطنية، ومانع عايض الذي يشكو من إصابة بسيطة، فيما سيكون خميس إسماعيل حاضراً في قائمة الفريق للمباراة، بعد أن تم تخفيض عقوبته الانضباطية إلى الإيقاف مباراة واحدة بدلاً من مباراتين، وبذلك انتهت العقوبة بعد أن غاب عن لقاء مباراة المركز الثالث أمام الجزيرة، في كأس رابطة المحترفين.

وغير الوحدة موعد تدريباته في اليومين الماضيين، للتكيف مع توقيت المباريات خلال شهر رمضان، وركز خلالها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي جريجوري على رفع معدل اللياقة البدنية لدى عدد من اللاعبين. يذكر أن الوحدة خاض مباراتين الأولي أمام منتخب الصين الأولمبي ثم لقاء الجزيرة الأخير في كأس الرابطة، خلال فترة التوقف الحالي، وهو ما استغله الجهاز الفني في تجهيز بعض اللاعبين.

ويحتل "العنابي" المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة وبفارق 7 نقاط عن العين المتصدر، وليس أمامه سوى حصد العلامة الكاملة في الجولات السبع المتبقية، للمنافسة على اللقب على أمل أن تخدمه نتائج المتصدر.