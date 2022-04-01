النقبي يفتتح مشوار «أنطاليا جراند سلام» بمواجهة بطل الدومينيكان

أبوظبي (الاتحاد)

ودع جورام شفيلي «21 سنة» لاعبنا منتخبنا، من دور الـ 16 في بطولة أنطاليا جراند سلام للجودو، التي افتتحت صباح اليوم في تركيا بإشراف الاتحاد الدولي للجودو IJF، وتستمر حتى الأحد المقبل بمحافظة انطاليا، بمشاركة 525 متنافسًا من 63 دولة من بينهم 5 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات دولة الإمارات، المغرب، لبنان، العراق واليمن، وهي المشاركة الأكبر هذا الموسم حتى الآن.

وجاءت خسارة شفيلي أمام بطل سويسرا فريدي وازنجير في وزن تحت 66 كجم بالاسكور الذهبي، بعدما انتهى زمن المباراة بالتعادل 1-1، فكان لابد من فك الارتباط بالزمن الإضافي، الذي رجحت فيه كفه اللاعب السويسري بعد مباراة قوية متكافئة، وكان السويسري تخطى في الدور التمهيدي لاعب المنتخب التركي أجدير توتاي.

ويستأنف منتخبنا مبارياته صباح اليوم، حيث يخوض الصاعد سعيد النقبي مباراته في دور الـ 32 أمام تورنال أنطونيو لاعب الدومينيكان في وزن تحت 73 كجم، فيما وضعت القرعة لاعبنا نوغزاري تاتالا في وزن تحت 81 أمام لاعب كازاخستان فلاديمير زولوف، ويلعب في ختام منافسات البطولة ماجو معروف مباراته في دور الـ 32 في وزن فوق 100 كجم، مع الغيني فوفانا مصطفاتو ضمن منافسات الوزن الثقيل.

وكانت قرعة البطولة جرت أمس الأول بحضور ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي، والذي افتتح مراسم القرعة بالترحيب بالجميع باسم الاتحاد الدولي وجميع أفراد عائلة الجودو، وشكر الاتحاد التركي على حسن التنظيم للبطولة، وشكر الحكومة التركية ووسائل الإعلام والجهات الراعية لدعمها للبطولات الأربع الكبرى، وتمنى لجميع الرياضيين والدول المشاركة منافسة جيدة وإقامة جميلة في أنطاليا الشاطئية، من خلال رابع بطولات الاتحاد الدولي هذا الموسم، والتي تبلغ جوائزها النقدية 154000 دولاراً.

من جهة أخرى، أشارت الدكتورة ليزا آلان، مديرة الفعاليات بالاتحاد الدولي، إلى أن قواعد التحكيم الجديدة ستكون سارية اعتباراً من بطولة أولان باتور منغوليا جراند سلام في يونيو 2022.