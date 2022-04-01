102 دولة في بطولة العالم للمبارزة بدبي

علي معالي (دبي)

بمشاركة 1600 لاعبا ولاعبة يمثلون 102 دولة، تنطلق صباح الغد بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين في مجمع حمدان الرياضي في دبي وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها الاتحاد الإماراتي والاتحاد الدولي للمبارزة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

تقام البطولة لفئتي الشباب تحت 20 سنة والناشئين تحت 17 سنة، للفردي والفرق للجنسين في الأسلحة الثلاثة (الإيبيه والفوريه والسابر)، وأنهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة كافة الاستعدادات للمنافسات.

تجرى المنافسات على أكثر من 30 ملعب الومنيوم بأحدث الأنظمة والأجهزة التكنولوجية التي يتم تطبيقها في جميع أنحاد العالم لاسيما أجهزة احتساب النتائج ومراجعة الفيديو (VAR) لآخر ثانيتين لكل لاعب عند الاعتراض على اللمسة.

يشارك في هذه النسخة 15 دولة عربية، وهم: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر الجزائر والمغرب وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم «الإمارات»، وتعتبر بعثة منتخب مصر هي الأكبر في الدولة العربية بواقع 42 فردا، والجزائر 8 أفراد، والبحرين (3)، العراق (7)، السعودية (20)، الكويت (11)، لبنان (10)، ليبيا (6)، سلطنة عمان (12)، تونس (13)، سوريا (2) المغرب (1)، اليمن (2)، والإمارات (35).

تعتبر هذه النسخة هي الأولى في منطقة الخليج، والثالثة على مستوى الوطن العربي، حيث استضافت كل من الأردن ومصر هذا الحدث العالمي من قبل، وهناك العديد من الدول الأوربية التي تشارك بعدد كبير من اللاعبين منهم على سبيل المثال إسبانيا بـ 41 فردا، ألمانيا (42)، النمسا 30 فردا، بلغاريا (29)، التشيك (38)، فرنسا (42)، بريطانيا (41)، المجر (42) إيطاليا (42)، في حين تشارك الهند بـ 42 فردا، هونج كونج (42)، اليابان (42).

وتشهد بطولة العالم لهذه الفئة السنية وجود تجمع كبير من لاعبي المبارزة حول العالم، وهي الأقوى من حيث اللاعبين الأبطال الذين لهم سجل ذهبي اوليمبي حافل في هذه الرياضة من دول عديدة.

وعلى هامش البطولة أقيم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة رؤساء وممثلي 18 دولة عربية أعضاء بالاتحاد العربي، وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات العربية للمبارزة، وفيه حافظ المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، على منصبه رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية لدورة ثانية على التوالي.