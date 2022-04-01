تحت رعاية حمدان بن زايد.. «الشقي» يحلق بلقب أريلة للمحامل الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)



توج «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطلاً لسباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية «الخميس» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وحصل البطل على 240 ألف درهم وسيارة، فيما حل وصيفاً للبطل «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 210 آلاف درهم وسيارة، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على مائتي ألف درهم وسيارة.

واحتل المركز الرابع «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير وحصل على 145 ألف درهم، فيما حل خامساً «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 140 ألف درهم، فيما كان المركز السادس من نصيب «مهاجر» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 130 ألف درهم وسابعاً حل «هداد» لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 125 ألف درهم، وحل ثامناً «مربك» لسالم سعيد سالم الرميثي وحصل على 120 ألف درهم، وفي المركز التاسع جاء «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 115 ألف درهم، وعاشراً حل «السرب» للحر راشد خادم المهيري وحصل على 110 ألاف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عبد الله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة للسباق وخليفة راشد الرميثي مشرف السباقات الشراعية التراثية في النادي.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على فوز المحمل «الشقي» بلقب سباق أريلة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة للتراث البحري الأصيل وراد الزخم الكبير الذي تعيشه هذه الرياضة.

كما وجه التهنئة للفائزين والمشاركين في السباق، مؤكداً زنه لا خاسر في هذا المحفل الرياضي التراثي الكبير، وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع فيما هو قادم من سباقات.