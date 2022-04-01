الدورات الرمضانية.. عودة السهرات الجماهيرية



رضا سليم (دبي)



تعود الحياة من جديد إلى الدورات الرياضية خلال شهر رمضان التي تشهد معها عودة الجماهير بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا إلا أن دورات 2022 تحمل طابعا جديدا، ما يجعل الجماهير تتسابق لحضورها من أجل عودة السهرات الرمضانية التي ستكون ممتزجة ما بين الدورات في كل إمارات الدولة ودوري أدنوك للمحترفين ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى مشهد البطولات منها بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين في مجمع حمدان الرياضي والنسخة التاسعة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2022، بمشاركة 8 فرق، وتقام جميع المباريات في ملعب فندق قصر الإمارات والتي تنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى 20 أبريل الجاري.

وتتصدر النسخة التاسعة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2022، المشهد بمشاركة 8 فرق، وتنطلق البطولة الاثنين المقبل وتقام مبارياتها في ملعب فندق قصر الإمارات.

وتشارك في البطولة مكتب الأمين العام، مكتب البعثات الدراسية، مدارس الإمارات الوطنية، وكالة أنباء الإمارات «وام»، دائرة القضاء، الأرشيف والمكتبة الوطنية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ونادي سيتي جولف.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد فريق مكتب الأمين العام وفريق دائرة القضاء، إضافة إلى نادي سيتي جولف وفريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من وكالة أنباء الإمارات «وام»، وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى جانب مدارس الإمارات الوطنية، وفريق مكتب البعثات الدراسية.

وفي دبي تقام دورة ند الشبا الرياضية في نسختها التاسعة بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي اعتبارا من الغد بتحدي البادل تنس.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات لاستقبال الرياضيين والجمهور يوميًا من بعد صلاة التراويح للاستمتاع بالمنافسات الرياضية الحافلة وفنون اللعب وقوة الأداء والفوز بالجوائز اليومية العديدة وتعزيز التواصل الاجتماعي وسط أجواء رمضانية رائعة، حيث ينتظر الجمهور الذي سيتواجد للتشجيع العديد من المفاجآت حيث سيتم إجراء سحوبات يومية وتوزيع جوائز قيمة في مقدمتها 4 سيارات.

وتعود من جديد دورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات في النسخة الثانية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي وستنطلق منافساتها يوم الثالث من شهر رمضان المبارك وتستمر حتى الثامن عشر من شهر رمضان المبارك بمشاركة فرق من الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان في منافسات بطولة كرة القدم، التي تضم 12 فريقا، و16 فريقا في بطولة البادل تنس، بالإضافة إلى برنامج اللياقة البدنية للسيدات.

وتعيش الجماهير أجواء المرح بانطلاق الدورة الثانية عشرة من عالم دبي للرياضة والتي تستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي لتتيح لعشاق الرياضة في الإمارة فرصة ممارسة أنشطتهم المفضلة من كرة القدم والبادل والكريكيت إلى التنس والريشة الطائرة وغيرها في مرافق داخلية رفيعة المستوى ضمن المركز على مدار ستة أشهر.

وتعمل مرافق الرياضات الداخلية الموسمية حالياً بطاقتها الاستيعابية الكاملة، وتشمل 42 ملعباً مختلفاً؛ بما فيها ثلاثة ملاعب كرة قدم مخصصة للفرق المؤلفة من خمسة لاعبين وثلاثة للفرق المؤلفة من سبعة لاعبين، بالإضافة إلى مساحة مصممة لعشاق الكريكيت ومزودة بشباك للتمرن على رمي الكرة والتصدي لها. كما يقدم عالم دبي للرياضة ملعبين للبادل، التي تُعتبر من أسرع الرياضات نمواً في العالم، ويتيح لعشاق رياضة المضرب الاختيار بين ملعبين للتنس و18 ملعب للريشة الطائرة إلى جانب 8 ملاعب لكرة الطاولة، وتشمل المرافق كذلك، ملعبين للكرة الطائرة وثلاثة ملاعب لكرة السلة، مما يضمن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المميزة والمتنوعة على اختلاف اهتماماتهم.

وينظم موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة من 18 حتى 22 أبريل الجاري بطولة البادل تنس الرمضانية في نسختها الأولى على ملاعب «بادل بوينت» بالشارقة وتستهدف مشاركة موظفي الجهات الحكومية من الفئتين الرجال والنساء، وتشكل البطولة الرمضانية فرصة قيمة للجمهور والأفراد ومتابعي اللعبة وموظفي حكومة الشارقة بشكل خاص للتواصل والمشاركة في بيئة تنافسية بما يعزز من مكانة اللعبة في الدولة ويصقل مهارة الممارسين لها ويرسخ قواعد لعبة «البادل تنس» لديهم.



3.5 مليون درهم

يتنافس الرياضيون المشاركون في دورة ندالشبا على جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين و 500 ألف درهم ستقدم للفائزين في النسخة التاسعة من الدورة، ويتضمن برنامج منافسات الدورة 8 رياضات فردية وجماعية تقام على مدار 17 يومًا.

16

ينظم اتحاد الهوكي أول بطولة رسمية بعد التشكيل الجديد لمجلس إدارته، وتقام البطولة في ملاعب منتزه الشارقة خلال شهر رمضان المبارك في الفترة من 8 إلى 18 أبريل المقبل، بمشاركة 16 فريقاً.