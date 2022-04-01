أنتيتوكونمبو يحطم رقم الأسطورة عبد الجبار

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حطم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو رقم الأسطورة كريم عبد الجبار كأفضل مسجل في صفوف ميلووكي باكس، بعدما قاد حامل اللقب للفوز على بروكلين نتس بفارق نقطة 120-119، بعد التمديد في صراع قد يتجدد في الدور الأول من الأدوار الإقصائية التي من الممكن أن يغيب عنها لوس أنجلوس ليكرز عقب خسارته أمام يوتا جاز 109-122.

وكان باكس فاز على نتس في نصف نهائي المنطقة الشرقية في سلسلة حبست الأنفاس وانتهت بعد التمديد في المباراة السابعة، في طريقه لإحراز اللقب.

ويسعى نتس صاحب المركز التاسع للتقدم للسابع مع نهاية الموسم العادي من أجل الحصول على أفضلية الاستقبال على أرضه في الملحق المؤهل إلى "بلاي أوف"، في حين يأمل باكس «48-28» في ازاحة ميامي هيت «49-28» عن صدارة الشرقية من أجل الحصول بدوره على أفضلية الاستقبال على أرضه ولكن في الأدوار الإقصائية.

على ملعب "باركليز سنتر"، وعلى الرغم من خسارته للكرة 8 مرات، فرض أنتيتوكونمبو نفسه "الرجل الخارق" بتسجيله 44 نقطة إلى 14 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليتخطى الأسطورة كريم عبد الجبار في المركز الأوّل لأفضل المسجلين في تاريخ باكس، بفضل ثلاثية حاسمة قبل 18.7 ثانية من النهاية، فرضت التعادل 110-110 وخوض الوقت الإضافي.

ودخل أنتيتوكونمبو المباراة متأخراً بفارق 39 نقطة عن عبد الجبار، أفضل هداف في الدوري الأميركي للمحترفين، والذي بدأ مسيرته مع باكس، قبل أن يغادره وفي جعبته 14211 نقطة بين عامي 1969 و1975.

سدد العملاق اليوناني الذي رفع رصيده إلى 14216 نقطة بقميص باكس رميتين حرتين قبل 3 ثوانٍ من النهاية، منحتا الفوز لفريقه المحظوظ بمشاهدة ثلاثية كيفن دورانت تخرج من السلة عند الصافرة.

وأضاف جرو هوليداي 19 نقطة للفائز، في حين طُرد كريس ميدليتون «16 نقطة» بسبب خطأ فادح في الربع الثالث بعدما عمد إلى مسك ذراع بروس براون «23»، الذي سقط بقوة من دون أن يصاب.

عند الخاسر، تألق دورانت مع 26 نقطة و11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، وكايري إيرفينغ صاحب 25 نقطة.

وعلى ملعب "فيفينت سمارت هوم أرينا"، مُني ليكرز أمام يوتا جاز بخسارة جديدة، ليتراجع للمركز الحادي عشر في المنطقة الغربية مع 31 فوزاً مقابل 45 هزيمة، ويجد نفسه في دائرة خطر عدم خوض الملحق.

وخاض بطل عام 2020 اللقاء من دون ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، في حين فشلت جهود الثنائي راسل ويستبروك «24 نقطة و7 تمريرات حاسمة» ودوايت هاورد «21 نقطة و12 متابعة» في تفادي الخسارة.

وتألق في صفوف الفائز دونوفان ميتشل مع 29 نقطة والفرنسي رودي جوبير، الذي خاض أفضل مباراة له على الصعيد الهجومي هذا الموسم بتسجيله 25 نقطة إلى 17 متابعة.

وفاز شيكاغو بولز على لوس أنجلوس كليبرز 135-130 بعد التمديد، بفضل لاعبه ديمار ديروزان الذي سجل 50 نقطة، منها 10 في الوقت الإضافي.

وبرغم جهود ريدجي جاكسون «34 نقطة» وبول جورج «22» ونيكولاس باتوم «17 نقطة و5 متابعات و3 صدات»، إلاّ أن كليبرز مُني بخسارته السادسة في سبع مباريات.

وفاز أتلانتا هوكس على كليفلاند كافالييرز 131-107، وديترويت بيستونز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 102-94.