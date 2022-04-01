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الرياضي
ساوثجيت يضع شرطاً للفوز بكأس العالم
ساوثجيت يضع شرطاً للفوز بكأس العالم
1 ابريل 2022 12:48

لندن (رويترز)

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، إن فريقه يمكنه الفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام، لكن ذلك يتطلب منه أن يقدم أداء "يقترب من الكمال".
وصعدت إنجلترا لقبل النهائي في النهائيات السابقة في روسيا في 2018، كما وصلت لنهائي بطولة أوروبا العام الماضي لكنها خسرت أمام إيطاليا.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن ساوثجيت قوله: قلنا للمنتخب هذا الأسبوع.. إذا كان بوسعنا الوصول لقبل النهائي فإن بوسعنا التأهل للنهائي وفعلنا. وإذا كان بوسعنا الوصول للنهائي فإننا نستطيع الفوز باللقب. وتحقيق هذا أمر غاية في الصعوبة وسيتطلب منا هذا أن نكون أقرب ما يكون إلى الكمال. هذا هو التحدي الذي نواجهه حتى قبل التوجه إلى قطر، لأنه يتعين علينا أن نكون في الوضع الصحيح قبل ذلك.
ومن المقرر سحب قرعة النهائيات المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وستقام البطولة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.
وتوجت إنجلترا بكأس العالم مرة واحدة في 1966، عندما هزمت ضيفتها ألمانيا الغربية في المباراة النهائية في استاد ويمبلي اللندني الشهير.
وأضاف ساوثجيت: بالتأكيد يحظى فريقنا بالاحترام وأعتقد أننا أصبحنا فريقاً تسعى بقية الفرق لتجنب مواجهته. لكن هذا له سلبياته أيضاً لأن بعض الفرق ستستعد لمواجهتنا بصورة مختلفة.

ساوثجيت
كأس العالم 2022
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