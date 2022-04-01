مواجهة إشبيلية وبرشلونة.. ألفيش «القلب المنقسم»!

برشلونة (الاتحاد)

ستكون مباراة يوم الأحد المقبل بين برشلونة وإشبيلية خاصة للغاية بالنسبة للاعب بعينه على وجه الخصوص، فقد عاد داني ألفيش إلى الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية، وسيواجه الظهير الأيمن لبرشلونة ناديه السابق في الجولة 30، ليكون على الموعد في كامب نو، مع لقاء بين فريقين هما من أقرب الفرق إلى قلبه.

لعب البرازيلي سابقاً لبرشلونة بين عامي 2008 و2016، وفاز بستة ألقاب للدوري الإسباني في كامب نو في مواسم (2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، 2012-2013، 2014-2015، 2015-2016).

كما فاز في المجمل بـ 23 لقباً خلال السنوات الثماني التي قضاها في كتالونيا، ولديه إجمالي 46 لقباً في مسيرته الرائعة، أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.

خمسة من تلك الألقاب الحافلة في سجله جاءت في إشبيلية، فبعد مغادرة باهيا للانتقال لأول مرة إلى أوروبا في عام 2002، بعد أن تم رصده من قبل المدير الرياضي لإشبيلية مونشي، بقي ألفيش في ملعب رامون سانشيز بيزخوان لمدة ست سنوات، حتى انتقاله عام 2008 إلى برشلونة، وفي صفوف إشبيلية ساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي "يوربا ليج" مرتين، وكأس ملك إسبانيا، وكانت الجهة اليمنى ملكه في الفريق الأندلسي.

بالنسبة لألفيش، كان سعيداً بالعودة إلى برشلونة في يناير الماضي، إلى نادٍ حقق فيه الكثير وفاز معه بنصف الألقاب في مسيرته اللامعة. وفي حديثه عن عودته إلى الدوري الإسباني، قال: في قلبي، كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي. أنا ذاهب إلى المنزل، لكنني لم أغادر أبداً، وكما قلت في ذلك الوقت، فأنا واحد منكم!، لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، لكنني أتمنى أن يستمر إلى الأبد!، أنا متحمس مثل المرة الأولى، مع نفس الرغبة في المساعدة في إعادة بناء أفضل نادٍ في العالم!."

تحسن برشلونة كثيراً في الأسابيع الأخيرة، حيث أضاف ألفيش تسع مباريات أخرى في سجله مع النادي الكتالوني، وفاز فريق المدرب تشافي للتو بالكلاسيكو 4-صفر في الجولة 29، وهم الآن خلف إشبيلية بثلاث نقاط فقط، لذلك ستكون هذه مباراة مهمة.

ألفيش ليس اللاعب الوحيد الذي سيلتقي بفريقه السابق يوم الأحد، في نادي برشلونة، سبق أن تواجد كليمان لينجليت ولوك دي يونج في ملعب رامون سانشيز بيزخوان. في الواقع، المهاجم الهولندي حالياً يتواجد مع برشلونة على سبيل الإعارة من الفريق الأندلسي، ويمتلك الجناح منير الحدادي ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش ماضياً مع البلوجرانا.

بالعودة إلى الوراء، هناك بعض الأساطير الذين ارتدوا قميصي الفريقين، مثل خافيير سافيولا، فرناندو نافارو ودييجو أرماندو مارادونا. فقد لعب الأسطورة مارادونا في برشلونة بين عامي 1982 و1984، وعاد إلى الدوري الإسباني لاحقاً في مسيرته ليقضي موسم 1992-1993 مع نادي إشبيلية.

الآن، داني ألفيش هو المخضرم الذي عاد إلى الدوري الإسباني، وهذا الأحد لديه تحدٍ مهم لخوضه.