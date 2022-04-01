«البادل تنس» تدشن «تاسعة ند الشبا» بـ «قدرات لا حدود لها»

دبي (الاتحاد)



تدشن بطولة البادل تنس يوم غد منافسات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي حتى يوم الاثنين 18 أبريل الجاري.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات لاستقبال الرياضيين والجمهور يوميًا بعد صلاة التراويح للاستمتاع بالمنافسات الرياضية الحافلة وفنون اللعب وقوة الأداء والفوز بالجوائز اليومية العديدة وتعزيز التواصل الاجتماعي وسط أجواء رمضانية رائعة، حيث ينتظر الجمهور الذي سيتواجد للتشجيع العديد من المفاجآت حيث سيتم إجراء سحوبات يومية وتوزيع جوائز قيمة.

ويتضمن برنامج منافسات الدورة 8 ألعاب فردية وجماعية تقام على مدار 17 يومًا وتتوزع في مجمع ند الشبا الرياضي والمناطق المحيطة به، وكذلك في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث تقام بطولات الكرة الطائرة، والبادل تنس، والجو جيتسو، القوس والسهم، داخل مجمع ند الشبا الرياضي، فيما تقام منافسات كرة السلة بالكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويقام النهائي في مجمع ند الشبا الرياضي، وتقام منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان، كما يقام سباق الدراجات الهوائية أمام مركز الصقور للرياضات التراثية ويمتد لمسافة 77 كيلومترًا، وستمتد فئة كبار السن لمسافة 40 كيلومترًا، وفئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كيلومترًا، فيما يقام سباق سبارتن ناس الليلي في المنطقة المفتوحة بجوار مجمع ند الشبا الرياضي.

وتستمر بطولة البادل تنس خلال الفترة من 2 إلى 17 أبريل، فيما تقام بطولة الجو جيتسو الأحد 3 أبريل، وتنطلق بطولة القوس والسهم الاثنين 4 أبريل وتختتم يوم الثلاثاء 5 أبريل، وتنطلق يوم الأربعاء 6 أبريل بطولتي الكرة الطائرة التي تستمر حتى يوم 18 أبريل وبطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي تختتم يوم 16 أبريل، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي الجمعة والسبت 8 و9 أبريل، فيما يقام سباق الجري يوم الخميس 14 أبريل ويقام سباق سبارتن ناس الليلي يوم السبت 16 أبريل.

وساهمت الدورة على مدار 8 سنوات في استقطاب أكثر من 33 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الهواة والمحترفين للمشاركة في منافسات الألعاب الرياضية المتنوعة التي ساهمت في نشر ممارسة رياضات جديدة وظهور جيل من الرياضيين الواعدين في مختلف الرياضات حيث انطلقت الدورة في العام 2013 وشارك في النسخة الأولى 1500 رياضي ورياضية، ليزداد عدد المشاركين عاما بعد آخر حتى وصل في النسخة السابعة الى 7000 مشارك من 90 جنسية، كما ارفع عدد الرياضات ضمن برنامج الدورة في كل عام ليصل إلى 13 رياضة في النسخة السابعة في حين أقيمت المنافسات في 7 مناطق في مدينة دبي.