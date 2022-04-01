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الرياضي
خالد الرميثي أميناً عاماً لـ «آسيوي الشطرنج»
خالد الرميثي أميناً عاماً لـ «آسيوي الشطرنج»
1 ابريل 2022 11:55

أبوظبي (وام)
أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج قرارا باعتماد خالد محمد خلفان الرميثي في منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي للشطرنج بناء على مذكرة الترشيح من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج في هذا الشأن.
ويأتي ذلك وفقا لاستراتيجية «الشطرنج الآسيوي» في تأهيل قيادات الصفوف الأمامية من كافة مناطق القارة وتدوير المناصب وتأهيل أصحابها ضمن عمل مؤسسي ممنهج.
ويتولى خالد الرميثي منصب الأمين العام للشطرنج والألعاب الذهنية بنادي العين ورئيس لجنة الشراكات الاستراتيجية والمبادرات بالنادي، وهو من الكفاءات الشابة والكوادر الوطنية الواعدة في مجال الإدارة الرياضية.

الاتحاد الآسيوي للشطرنج
الشطرنج
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
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